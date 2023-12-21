На Волыни священник похитил шестиклассницу и связал ее в гараже: суд смягчил наказание

В Волынской области священник жестоко "наказал" ребенка, рвавшего ягоды на территории храма. Он похитил девочку и угрожал ей оружием. Недавно суд назначил ему наказание.

В Волынской области шел суд над священником, который похитил шестиклассницу и угрожал ей. Его разозлило то, что она рвала черешни у костела. Об этом говорится в приговора Ковельского горрайонного суда Волынской области.

Смотрите также Напился и голым выпрыгнул из окна: в Лавре и полиции прокомментировали ситуацию с монахом

Священник похитил шестиклассницу и угрожал ей

Инцидент произошел еще в июне 2023 года в Ковеле. По данным суда, настоятель прихода храма Святой Анны Римско-католической церкви увидел, как школьница на территории храма рвала черешни.

Священнослужитель схватил ребенка за руки, затащил в гараж и связал его клейкой лентой. Священник обмотал скотчем и лицо ребенка, из-за чего ему было тяжело дышать.

После этого он привязал девушку к металлической трубе и принялся угрожать ей физической расправой, демонстрируя винтовку.

Через 15 минут священник снял скотч и разрешил ребенку уйти.

Священник признал свою вину

Во время суда священнослужитель признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что напал на ребенка из-за "неконтролируемой ярости", однако добавил, что хотел его "напугать и проучить".

Объясняет свои действия чрезмерной и плохо контролируемой злобой по поводу поступка потерпевшей, желанием ее испугать и проучить. Осуждает свой поступок и пытается искупить его последствия. Возместил вред потерпевшей, извинился перед ее родителями,

– говорится в материалах суда.

Суд смягчил наказание

Zaxid.net пишет, что судья Сергей Панасюк во время наказания заявил, что принял во внимание, что священник "обладает безупречной характеристикой и позитивным социальным статусом, направленным на помощь ближнему".

Негативное событие, которое произошло в жизни обвиняемого, носит в большинстве своем ситуативный характер, это событие является исключением, а не правилом. Обвиняемый из-за особенностей своего состояния и нервного истощения не нашел в этом случае верной реакции на действия потерпевшей, которая базировалась бы на нормах закона и морали. Его реакция далеко вышла за рамки адекватности. Однако, следует отметить, что обвиняемый очевидно осуждает в себе этот выход за пределы адекватности и делает все для того, чтобы исправить ситуацию,

– заявил судья Панасюк.

Он также сказал, что "исправление обвиняемого возможно без изоляции его от общества".

Какое наказание назначил суд Суд признал священника виновным в незаконном похищении ребенка (часть 2 статьи 146 УК Украины), однако смягчил наказание через признание и раскаяние, приговорив его к 1 году испытательного срока. Также с него взыскали 6 936 гривен за проведение экспертизы.

Следует отметить, что преступления по этой статье наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Однако суд применил статью 75 УК Украины, предусматривающую освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.

В приговоре указано, что Ковельский горрайонный суд Волынской области заключен в тюрьму священнослужителя на 2 года, если в течение 1 года испытательного срока он совершит еще одно правонарушение.

Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому стороны могут подать апелляции. Пока неизвестно, планирует ли семья девочки подавать на апелляцию.