На Закарпатье супругов подозревают в изнасиловании собственной дочери: она сама пришла в полицию

На Закарпатье супруги неоднократно насиловали свою 12-летнюю дочь. Это снимали на мобильную камеру. Ребенок решился рассказать о пережитом после огласки другого случая изнасилования в Закарпатской области.

Мать и отчима уже задержали. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. В пресс-службе полиции Закарпатья 24 Каналу подтвердили информацию.

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В полиции отметили, что инцидент происходил в Тячевском районе. В настоящее время расследуют уголовные дела по нескольким статьям. Среди них – изнасилование несовершеннолетней.

Ребенок сам пришел в полицию

Девочка обратилась к стражам порядка накануне, 29 марта. Она рассказала, что отчим неоднократно насиловал ее. Это происходило с июля 2021 года. Ребенок решил это рассказать после того, как узнал о резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".

Кроме того, выяснили, что мать ребенка также заставляла его вступать в половой контакт с ним и отчимом.

Снимали все на камеру

В доме родителей правоохранители нашли доказательства, что изнасилование своего же ребенка они снимали на камеру.

В ходе экспертизы у девочки увидели множественные разрывы женской плевы. Оказалось, что насилие над ребенком начали совершать еще с 7-летнего возраста.

Факты ужасают. Первое изнасилование девочка пережила, когда возвращалась вместе с отчимом от гостей. Насильник изнасиловал ее пальцами.

Когда отчим был на заработках, он выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять пальцами" себя и ее дочь.

Теперь девочка находится на попечении социальных работников.

Мать и отчима задержали / Фото Виталия Глаголы

Резонансное изнасилование на Закарпатье: коротко