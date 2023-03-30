На Закарпатье супругов подозревают в изнасиловании собственной дочери: она сама пришла в полицию
На Закарпатье супруги неоднократно насиловали свою 12-летнюю дочь. Это снимали на мобильную камеру. Ребенок решился рассказать о пережитом после огласки другого случая изнасилования в Закарпатской области.
Мать и отчима уже задержали. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. В пресс-службе полиции Закарпатья 24 Каналу подтвердили информацию.
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В полиции отметили, что инцидент происходил в Тячевском районе. В настоящее время расследуют уголовные дела по нескольким статьям. Среди них – изнасилование несовершеннолетней.
Ребенок сам пришел в полицию
Девочка обратилась к стражам порядка накануне, 29 марта. Она рассказала, что отчим неоднократно насиловал ее. Это происходило с июля 2021 года. Ребенок решил это рассказать после того, как узнал о резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".
Кроме того, выяснили, что мать ребенка также заставляла его вступать в половой контакт с ним и отчимом.
Снимали все на камеру
В доме родителей правоохранители нашли доказательства, что изнасилование своего же ребенка они снимали на камеру.
В ходе экспертизы у девочки увидели множественные разрывы женской плевы. Оказалось, что насилие над ребенком начали совершать еще с 7-летнего возраста.
- Факты ужасают. Первое изнасилование девочка пережила, когда возвращалась вместе с отчимом от гостей. Насильник изнасиловал ее пальцами.
- Когда отчим был на заработках, он выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять пальцами" себя и ее дочь.
Теперь девочка находится на попечении социальных работников.
Резонансное изнасилование на Закарпатье: коротко
- В августе 2021 года в селе Верхние Ворота Мукачевского района Закарпатской области трое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.
- Девушка никому не рассказала об инциденте. Однако обидчики распространили видео среди учащихся местной школы.
- 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд назначил трем насильникам несовершеннолетней девушки наказание в виде 5 лет лишения свободы с условным сроком 2 года.
- Такой приговор возмутил всю страну, поэтому прокуратура уже подала апелляцию.