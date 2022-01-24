Начало парализовать ноги: на Закарпатье у малыша обнаружили полиомиелит

На Закарпатье у ребенка обнаружили полиомиелит. У маленького пациента зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.

У малыша не было прививки против полиомиелита. Как сообщила мать ребенка, семья решила отказаться от вакцинации.

Полиомиелит: как передается, симптомы, профилактика и лечение

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

Когда нужно вакцинироваться против полиомиелита

Лекарств против полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:

на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

на 6 и 18 месяц, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь. Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала

Полиомиелит – что это? Это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Заразиться ребенок может воздушно-капельным путем или при попадании в рот активного вируса – через руки или загрязненную пищу. В организме начинает размножаться в миндалинах, кишечнике, лимфатических узлах, а затем проникает в кровь. Полиомиелит наиболее опасен для детей до 5 лет, хотя это не означает, что его последствия не могут затронуть старших детей и взрослых.

Симптомы полиомиелита

Источник: Минздрав

У части инфицированных недуг проходит бессимптомно. Приблизительно в 25% случаев инфицирования полио возникают гриппоподобные симптомы: лихорадка, усталость, тошнота, боль в горле и животе, головная боль.

Однако могут развиваться и более серьезные симптомы, в частности:

ощущение покалывания в ногах;

воспаление оболочек спинного или головного мозга (этот симптом имеет примерно 1 из 25 человек с полио);

невозможность двигать частями тела (полный или частичный паралич);

слабость в руках, ногах или сразу во всех конечностях (наблюдается примерно у 1 из 200 человек с полиовирусной инфекцией).

Пораженные болезнью нервы и мышцы не восстанавливаются.

Паралич – самый тяжелый симптом, вызванный полиомиелитом. 2 – 10 % людей, страдающих параличом от полиовирусной инфекции, умирают из-за того, что вирус поражает дыхательные мышцы.

Кроме того, в случае несложных симптомов после выздоровления может развиваться постполиомиелитный синдром: мышечные боли, слабость или паралич во взрослом возрасте, через десятки лет после первичного заболевания.