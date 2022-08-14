Покушение на Салмана Рушди: писателя отсоединили от аппарата ИВЛ и он начал разговаривать

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Писатель уже может говорить.

Салман Рушди пришел в себя на следующий день после того, как получил ножевое ранение. Его пытались убить, когда писатель готовился прочесть лекцию в северной части штата Нью-Йорк.

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Что известно о состоянии Рушди

Рушди остался в больнице с серьезными травмами, но ему уже не нужна ИВЛ. Рушди уже разговаривает и шутит. У 75-летнего мужчины повреждена печень и нервные связи в руке и глазу. Вероятно, он не будет видеть травмированным глазом.

Нападающий не признает свою вину

24-летний Матар, обвиняемый в нападении на Рушди, предпринял шаги, похожие на спланированное покушение на убийство. В частности, он сделал заранее фальшивый пропуск на мероприятие, прибыл днем ранее и нанес писателю ножевое ранение в момент, когда Салмана Рушди представили публике. Матар ворвался на сцену и начал наносить писателю удары ножом. По словам очевидцев, сначала он бил в шею. В результате нападающего схватили зрители и персонал.

Пока мужчина не признал себя виновным в покушении на убийство и обвинении в нападении. Судья приказал содержать его под стражей без права внесения залога.

Случайно репортер AP стал свидетелем нападения на Рушди. Он убежден, что это было "целенаправленное, неспровоцированное, заранее спланированное нападение". Следователи пытались определить, действовал ли подозреваемый самостоятельно.

Почему Рушди хотели убить

Заметим, что Рудши более 30 лет сталкивался с угрозами смерти за "Сатанинские стихи", опубликованные в 1988 году. Многие мусульмане признали их богохульством. Книга Рушди запрещена в Индии, Пакистане и других странах, где в основном мусульманское население.

В 1989 году великий аятолла Ирана Рухолла Хомейни издал указ, призывавший к смерти Рушди. Хомейни умер в том же году, но указ все еще остается в силе. Нынешний верховный лидер Ирана Хаменеи никогда не выдавал собственной фетвы об отмене указа, хотя следует отметить, что Иран в последние годы не уделял внимания писателю.

В социальных сетях и в комментариях для журналистов иранцы часто радуются покушению на писателя. Но есть люди, которые не слишком удовлетворены этим, поскольку беспокоятся, что после этого международные отношения Ирана с другими странами могут еще больше ухудшиться.

Реакция президента США

Президент Джо Байден заявил, что он и первая леди Джилл Байден были в шоке и огорчены нападением.

Салман Рушди – с его пониманием человечества, с его непревзойденным чувством истории, с его отказом запугать или заставить умолкнуть выступает за основные, универсальные идеалы. Правда. Храбрость. Стойкость. Способность делиться идеями без страха. Это строительные блоки любого свободного и открытого общества,

– говорится в заявлении.

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