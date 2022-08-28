Нардепа-предателя ковалева убили в Железном Порту, – Хлань
Источник:фейсбук Сергея Хланя
Появилась информация, что 28 августа убили экс-нардепа-коллаборанта алексея ковалева. Он с начала вторжения был главой оккупационного "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Однако отметил, что информация нуждается в проверке.
Вероятно, ковалева зарезали
Уже известно о том, что предателя Украины убили в его доме в селе Железный Порт. По неподтвержденной информации, он получил ножевые ранения.
Интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили,
– отметил Хлань.
Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжелом состоянии подруга экс-нардепа. "В Голой Пристани у его дома куча раш*стов, полиция, военные", – написали местные жители в херсонский телеграм-канал.