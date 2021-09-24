Не хотел отдавать долги: массовый расстрел в Казахстане устроил боевик из Донбасса

В городе Алматы в Казахстане 20 сентября мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибли 5 человек. Стрелком оказался боевик из Донбасса Игорь Дужнов, который не хотел отдавать долги.

Именно поэтому он открыл стрельбу по правоохранителям и судебным исполнителям. Они пришли из-за решения суда о принудительном выселении.

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Стрельбу с гибелью 5 человек открыл боевик из Донбасса

Ветеран "ополчения" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса Игорь Дужнов, который проживает в Алматы, набрал долгов и не стал отдавать,

– написал Денис Казанский.

Добавил также, – когда к нему пришли правоохранители, чтобы арестовать имущество, то "он застрелил 5 человек".

В телеграме "Анатолий Штирлиц" опубликовали фото с Донбасса – там Дужнов в форме и с оружием – вероятно, воевал на стороне пророссийских боевиков. Более того, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал о стрельбе: "Ничего удивительного как по мне не произошло. Особенно после того, как увидел его пафосные фото на Донбассе".



Фото боевика из Донбасса, который в Казахстане открыл стрельбу по людям



В сети появилось фото боевика, в результате действий которого погибли 5 человек

Более того, телеканал "КТК" сообщил, что мужчина был должен крупные суммы средств не только банку, но и знакомым. Например, семье знакомой Елены Винокуровой Игорь Дужнов задолжал 35 тысяч евро. По ее словам, эту сумму мужчина взял под расписку еще 12 лет назад.

Тогда он рассказывал, что деньги нужны для развития бизнеса – якобы его жена должна была заниматься развитием своего салона, а мужчина – шинным бизнесом. Однако бизнес "не пошел", а деньги Дужнов до сих пор не вернул. Хоть Елена и выиграла суд, но его решение должник проигнорировал.

Впоследствии мужчина исчез. По словам Елены, его жена Анаид написала заявления в полицию на всех, кому Игорь был должен деньги. Однако впоследствии Дужнов вернулся.

Я говорю: "Игорь, а что ты делаешь? Почему ты не возвращаешь деньги? Ты ничем не занимаешься, ты бизнес не раскручиваешь?". Он сказал: "Ну, так получилось, руку мне отрежь". Я говорю: "А где ты вообще был?"Он говорит:" Я на Донбассе воевал",

– рассказала Елена.

Сейчас стрелок находится в изоляторе временного содержания.

Коротко о стрельбе в Алматы