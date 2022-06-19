Не только оружие: США передали в украинские больницы 16,5 тонн онкопрепаратов

Соединенные Штаты Америки передали Украине лекарство для онкобольных пациентов. Речь идет о тоннах препаратов.

Соответствующую информацию рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщили 18 июня.

Нашли перспективный препарат для лечения распространенного вида рака

США предоставили Украине лекарство для онкобольных

Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США. Министерство здравоохранения Украины распределило и развезло на склады 16,5 тонны лекарственных средств, используемых при лечении пациентов с онкологией,

– сообщили в Минздраве.

Также заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что каждый год онкологи регистрируют более 140 тысяч новых случаев заболеваний раком среди взрослых. Причем количество женщин и болеющих мужчин существенно не отличается.

Чиновница сообщила, какие препараты предоставили. В частности, речь идет о:

ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл);

флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл);

метотрексат (10 мл/7,5 мг);

сукральфат (CARAFATE 420 мл);

эзомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM);

месалазин (MESALAMINE);

лансопразол (LANSOPRAZOLE);

прометазин (PROMETHAZINE);

палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл);

третиноин (TRETINOIN);

интеданиб (OFEV).

Известно, что лекарства уже получили больницы в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В Минздраве заверили, что в ближайшие дни лекарства приедут в другие области.

Минздрав напомнил о ранней диагностике рака

В министерстве напомнили, что каждый украинец может пройти шесть бесплатных исследований для раннего обнаружения онкологии. В частности, речь идет о:

маммографию – обследование молочных желез;

гистероскопию – обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопию (гастроскопию) – обследование пищевода и желудка;

колоноскопию – обследование толстого кишечника;

цистоскопию – обследование мочевого пузыря;

Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

Последние новости о раковых заболеваниях

В марте стало известно, что Европа планирует усилить координацию, чтобы принимать больных раком детей из Украины, приезжающих транзитом через Польшу. Тогда онкобольных украинских детей приняла Франция . Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что страна примет столько наших детей, сколько потребуется.

7 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабинет Министров поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности. То есть Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса .

В начале июня в Министерстве здравоохранения сообщили о возможном росте онкологических болезней у украинцев . Ведь 2 года пандемии COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину существенно снизили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что из-за войны отдельные болезни могут проявляться на 10 – 15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Именно поэтому министр рекомендовал всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности беспокоиться о своем здоровье и профилактически посещать врача.

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