Не только пенсионеры: еще одной категории людей разрешат покупать лекарства за "ковидную тысячу"

Кабинет министров планирует расширить перечень лиц, которые могут использовать 1000 гривен за вакцинацию против COVID-19 на покупку лекарств.

Деньги на лекарства для людей с инвалидностью

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19. По его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифрой работают над возможностью расширения инициативы "єПідтримка" на другие группы населения.

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Они рассматривают возможность разрешения использования этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

С 24 января люди старше 60 лет могут воспользоваться программой "єПідтримка" и потратить тысячу гривен для покупки лекарственных препаратов в аптеках.

Что для этого нужно

Получить две прививки против коронавируса.

Необходимо иметь COVID-сертификат, сгенерированный в мобильном приложении "Дія" и зарегистрироваться в программе "єПідтримка".

Покупать лекарство можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту или без него.

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Программа єПідтримка: главное

Она стартовала 19 декабря 2021 года и предусматривает выплату 1000 гривен всем украинцам, которые полностью вакцинировались против COVID-19.

Денежные средства начисляют на специальные виртуальные карточки, получить их наличными невозможно. В настоящее время такие карты оформляют 6 банков: ПриватБанк, Монобанк, Сбербанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк. Потратить тысячу гривен можно в течение 4 месяцев со дня зачисления средств. Всю сумму необязательно тратить сразу.

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