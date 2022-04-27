Не увеличивайте армию уничтоженных душ, – президент Словакии обратилась к российским солдатам

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение к российским военным. Она призвала их прекратить войну против Украины.

Президент обратилась к оккупантам на русском. Она подчеркнула, что причины вторжения в Украину – непонятны всему цивилизованному миру.

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Президент Словакии призвала российских военных прекратить войну

В своем обращении к оккупантам Чапутова отметила, что россиянам никто не угрожал и не делал ничего плохого, однако сейчас они "наносят ущерб" украинцам. Она вспомнила о нескольких жертвах захватчиков, которых они убили или изнасиловали. Президент заметила, что, слыша о таких зверствах, она теряет слова.

"Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны", – отметила Чапутова.

Президент подчеркнула, что российские военные потеряли офицерскую честь и пренебрегли военной дисциплиной и правилами ведения войны. С каждым убитым украинцем они продолжают предавать эти добродетели.

Российские солдаты, командиры и все, кого это касается. Если вы еще ощущаете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию истребленных душ и тел женщин, детей, невинных людей,

– призвала президент.

Чапутова подытожила, что причинение боли беззащитному – это проявление наибольшей слабости.

Смотрите полное обращение Зузанны Чапутовой:

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