Что делать, когда повестка пришла непригодному к службе: объяснение юриста

В стране продолжается всеобщая мобилизация. Бывают случаи, когда повестки получают те, кто признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать, если непригодный к службе получил повестку.

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В каких случаях можно вообще не реагировать на повестку

Адвокат напомнил, что повестка может быть вручена получателю только лично. Ее может вручить: сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, в том числе учебных заведений, ФЛП, управители многоквартирных домов, владельцы домов.

Телефонный звонок не считается вызовом в военкомат, поэтому человек имеет право не реагировать на такой вызов. Так, вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, ведь военнообязанные должны поставить свою подпись в документах.

Что делать, если повестку выдали непригодному к службе