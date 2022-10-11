Что делать, когда повестка пришла непригодному к службе: объяснение юриста
Источник:База консультаций
В стране продолжается всеобщая мобилизация. Бывают случаи, когда повестки получают те, кто признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья.
Адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать, если непригодный к службе получил повестку.
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В каких случаях можно вообще не реагировать на повестку
Адвокат напомнил, что повестка может быть вручена получателю только лично. Ее может вручить: сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, в том числе учебных заведений, ФЛП, управители многоквартирных домов, владельцы домов.
Телефонный звонок не считается вызовом в военкомат, поэтому человек имеет право не реагировать на такой вызов. Так, вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, ведь военнообязанные должны поставить свою подпись в документах.
Что делать, если повестку выдали непригодному к службе
- Если человек уже проходил военно-врачебную комиссию ранее, то данные о результате обследования были внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, куда вносят всю информацию. В этом реестре должны быть сведения о состоянии здоровья, которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинской обязанности.
- Документом, подтверждающим непригодность к военной службе, является справка ВЛК или ее нотариально заверенная копия, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.
- Их можно принести в военкомат самостоятельно или через своего представителя, полномочия которого удостоверены нотариально.