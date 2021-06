Netflix влип в скандал: "бандеровца" перевели как "коллаборанта нацистов"

Стриминговый сервис Netflix попал в международный скандал. Он вспыхнул из-за некорректного перевода в фильме "Брат-2".

Права на показ этой ленты, а также на первый фильм "Брат" у Netflix выкупили накануне. В англоязычной версии они называются Brother и Brother / 2. On The Way Home.

Netflix перевел слово "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator", то есть "коллаборант нацистов из Украины". На это в своем фейсбуке обратил внимание "слуга народа" Дмитрий Гурин.

"Скоро выясним, как влияют групповые обращения украинских нардепов на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что о них думаете", – написал Гурин.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что целесообразно было использовать слово banderite – прямой и точный перевод "бандеровца", то есть последователя Бандеры.

Как пишет издание The Bell, "Брат" и "Брат 2" станут первыми старыми российскими фильмами, которые появились на Netflix. Ранее сервис выкупал права только на новые проекты.