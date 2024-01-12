Произвел шесть выстрелов: в Николаевской области расследуют гибель двух мобилизованных

В одном из подразделений 35-й отдельной бригады морской пехоты старшина застрелил командира роты. Правоохранители изучают обстоятельства инцидента.

Убийство произошло вечером 7 января Николаевской области. Об этом сообщил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов.

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Что известно о трагедии

Как рассказали в прокуратуре, военнослужащий, совершивший преступление, был старшиной. Он произвел шесть выстрелов из своего штатного оружия АК-74 в заместителя командира роты. После чего совершил самоубийство.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Также в рядах 35 морской бригады проведут служебное расследование.

Известно, что оба погибших военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты. Их обоих мобилизовали. Мужчины участия в боевых действиях не принимали, они служили в тылу. Один снабжал всем необходимым личный состав, другой исполнял обязанности морально-психологического обеспечения.

Застрелил троих собратьев

Подобная история произошла в Донецкой области. Там военнослужащий убил своих товарищей и покончил с собой.

Этот смертельный случай произошел в начале декабря 2023 года в Мирнограде. По данным следствия, между четырьмя военнослужащими одной части произошел конфликт. В ходе ссоры один из военных схватил "Калашникова" и выстрелил в троих своих собратьев. Затем, осознав то, что натворил, стрелок совершил самоубийство.

Как отмечают в прокуратуре, конфликт между погибшими военными произошел во время распития алкогольных напитков.

Убил товарищей и хотел сбежать