Почти как в GTA: в Николаеве мужчина совершил 18 ДТП за день и убегал от полиции

В Николаеве правоохранителям пришлось устроить настоящую спецоперацию по поимке особо опасного водителя. Дело в том, что мужчина в течение дня совершил аж 18 ДТП, в которых чудом никто не пострадал.

О, мягко говоря, неадекватных действиях мужчины правоохранителям сообщили жители города и другие водители.

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Заявители объясняли, что водитель белого автомобиля Ford на большой скорости едет по улицам города и создает столкновения с другими авто. После этого дежурная часть мигом проинформировала и направила все патрульные экипажи города на розыск правонарушителя.

Менее чем за 15 минут один из патрулей обнаружил авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района города.

Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования дороги в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из авто и начал убегать. Попытка не удалась – беглеца задержали,

– отметили в полиции.

Нарушителем оказался 36-летний уроженец соседней области. Он не смог объяснить патрульным свои действия. По данным правоохранителей, у мужчины присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке он категорически отказался.

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно:

18 протоколов по статье 124 о нарушении ПДД, что привело к ДТП,

18 протоколов по статье 122 об оставлении места ДТП,

протокол по статье 130 об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения,

протокол по статье 122-2 о невыполнении требования об остановке,

постановление по статье 126 об управлении транспортным средством лицом, не предъявившим для проверки удостоверения водителя.

Теперь дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.