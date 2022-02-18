"Нюдсочетверг": в твиттере запустили хэштег, чтобы привлечь внимание россиян к войне на Донбассе
Источник:хештег #Нюдсочетверг в твиттере
Украинцы запустили хэштег #Нюдсочетверг в социальных сетях. В публикациях с ним россиян призывают обратить внимание на военные преступления российской власти – "вместо того, чтобы д**чить".
Чаще всего среди публикаций российские власти обвиняют в обстрелах детсада и школы, которые произошли на Донбассе 17 февраля. Обычных россиян обвиняют в пособии из-за того, что они закрывают на это глаза.
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#Нюдсочетверг
Классно, когда град прилетает не в ваш двор, можно и подрочить, правда?
– спрашивает одно из первых сообщений с хештегом.
Во второй половине дня 17 февраля – именно тогда, когда началось больше всего за последние несколько лет обострения на Донбассе – хештег набирает популярность.
Похоже, украинцев разозлило не столько коварство вражеских военных, которые обстреляли детсад и школу (уже видели такое за 8 лет), как слепое молчание обычных россиян.
Все это время, пока Россия ведет войну с Украиной, часть россиян ее поддерживают. Другие – прячут голову в песок, говоря, что не могут с этим ничего поделать, ведь не они посылают военных, а российские власти.
Но весомо ли оправдание обычным молчанием, когда избранная тобой власть за уплаченные тобой налоги посылает твоих сограждан убивать людей в соседней стране, с которой вас связывают сотни лет исторических переплетений? Именно этот вопрос и затрагивает флешмоб #Нюдсочетверг.
Вот часть из публикаций на эту тему:
- "Россиянин, смотри на сиськи. Не нужно ходить на антивоенные протесты. Это всего лишь обстрелянная за твои деньги украинская школа";
- "И пока вы будете лететь в свой Египет отдыхать в all-inclusive, ваш "Боинг" никто из "Бука" не йо*нет, ибо только вы так умеете с чужими самолетами";
- "Классно что ваши аэропорты открыты и работают, а не расстреляны вдребезги. Можно и под**чить, правда?";
- "Пока вы здесь др**ите и жопы фоткаете, ваши сограждане разрушают мои города. Вам ок?";
- "Дети, которые были в этом садике, теперь просто искалечены. Благодаря вам и потому, что вы ни**я не делаете. Не потому, что вам холодно с ершиками постоять на протесте, а потому, что вам по**й".
Обострение на фронте 17 февраля
- Российские наемники в течение четверга, 17 февраля, устроили на Донбассе едва ли не наибольшее обострение за последние 4 года. И в лучших своих традициях нападение начали с детсада в Станице Луганской.
- В результате обстрела получили контузии трое работников. К счастью, дети не пострадали. После детсада оккупанты также обстреляли школу во Врубовке.
- Всего боевики по состоянию на 22 часа вечера устроили 50 обстрелов на Донбассе. Из них 39 – с применением запрещенного вооружения.
- Кроме трех работников детсада, подвергшихся контузиям, один военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Также в результате обстрелов пострадали еще двое гражданских.