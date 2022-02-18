"Нюдсочетверг": в твиттере запустили хэштег, чтобы привлечь внимание россиян к войне на Донбассе

Украинцы запустили хэштег #Нюдсочетверг в социальных сетях. В публикациях с ним россиян призывают обратить внимание на военные преступления российской власти – "вместо того, чтобы д**чить".

Чаще всего среди публикаций российские власти обвиняют в обстрелах детсада и школы, которые произошли на Донбассе 17 февраля. Обычных россиян обвиняют в пособии из-за того, что они закрывают на это глаза.

Стоит знать Цинические обстрелы детского сада и лицея: все, что известно об обострениях на Донбассе

#Нюдсочетверг

Классно, когда град прилетает не в ваш двор, можно и подрочить, правда?

– спрашивает одно из первых сообщений с хештегом.

Во второй половине дня 17 февраля – именно тогда, когда началось больше всего за последние несколько лет обострения на Донбассе – хештег набирает популярность.

Похоже, украинцев разозлило не столько коварство вражеских военных, которые обстреляли детсад и школу (уже видели такое за 8 лет), как слепое молчание обычных россиян.

Все это время, пока Россия ведет войну с Украиной, часть россиян ее поддерживают. Другие – прячут голову в песок, говоря, что не могут с этим ничего поделать, ведь не они посылают военных, а российские власти.

Но весомо ли оправдание обычным молчанием, когда избранная тобой власть за уплаченные тобой налоги посылает твоих сограждан убивать людей в соседней стране, с которой вас связывают сотни лет исторических переплетений? Именно этот вопрос и затрагивает флешмоб #Нюдсочетверг.

Вот часть из публикаций на эту тему:

"Россиянин, смотри на сиськи. Не нужно ходить на антивоенные протесты. Это всего лишь обстрелянная за твои деньги украинская школа";

"И пока вы будете лететь в свой Египет отдыхать в all-inclusive, ваш "Боинг" никто из "Бука" не йо*нет, ибо только вы так умеете с чужими самолетами";

"Классно что ваши аэропорты открыты и работают, а не расстреляны вдребезги. Можно и под**чить, правда?";

"Пока вы здесь др**ите и жопы фоткаете, ваши сограждане разрушают мои города. Вам ок?";

"Дети, которые были в этом садике, теперь просто искалечены. Благодаря вам и потому, что вы ни**я не делаете. Не потому, что вам холодно с ершиками постоять на протесте, а потому, что вам по**й".

Обострение на фронте 17 февраля