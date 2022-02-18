"Нюдсочетверг": у твітері запустили хештег, щоб привернути увагу росіян до війни на Донбасі
Джерело:хештег #Нюдсочетверг у твітері
Українці запустили хештег #Нюдсочетверг у соціальних мережах. У публікаціях з ним росіян закликають звернути увагу на військові злочини російської влади – "замість того, щоб д**чити".
Найчастіше серед публікацій російській владі закидають обстріли дитсадка й школи, які відбулися на Донбасі 17 лютого. Звичайних росіян натомість звинувачують у посібництві через те, що вони закривають на це очі.
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#Нюдсочетверг
Класно коли град прилітає не у ваш двір, можна і подрочити, правда?
– запитує один з перших дописів з хештегом.
У другій половині дня 17 лютого – саме тоді, коли почалося чи не найбільше за останні декілька років загострення на Донбасі – хештег набуває популярності.
Схоже, українців роздратувала не так підступність ворожих військових, які обстріляли дитсадок і школу (вже бачили таке за 8 років), як сліпе мовчання звичайних росіян.
Увесь цей час, поки Росія веде війну з Україною, частина росіян її підтримують. Інші – ховають голову в пісок, кажучи, що не можуть з цим нічого зробити, адже не вони посилають військових, а російська влада.
Та чи є вагомим виправданням звичайне мовчання, коли обрана тобою влада за сплачені тобою податки посилає твоїх співгромадян вбивати людей у сусідній країні, з якою вас пов'язують сотні років історичних переплетінь? Саме цього питання й стосується флешмоб #Нюдсочетверг.
Ось лише частина з публікацій на цю тему:
- "Росіянин, дивись на цицьки. Не потрібно ходити на антивоєнні протести. Це всього лише обстріляна за твої гроші українська школа";
- "І поки ви летітимете у свій Єгипет відпочивати в all-inclusive, ваш "Боїнг" ніхто з "Бука" не йо*не, бо тільки ви так вмієте з чужими літаками";
- "Класно що ваші аеропорти відкриті і працюють, а не розстріляні вщент. Можна й под**чити, правда?";
- "Поки ви тут др**ите і жопи фоткаєте, ваші співгромадяни руйнують мої міста. Вам ок?";
- "Діти, які були у цьому садочку, тепер просто б***ь скалічені. Завдяки вам і тому, що ви ні**я не робите. Не тому, що вам холодно з йоршиками постояти на протесті, а тому, що вам по**й".
Загострення на фронті 17 лютого
- Російські найманці протягом четверга, 17 лютого, влаштували на Донбасі чи не найбільше загострення за останні років 4. І в найкращих своїх традиціях напад розпочали з дитсадка в Станиці Луганській.
- Внаслідок обстрілу отримали контузії троє працівників. На щастя, діти не постраждали. Після дитсадка окупанти також обстріляли школу у Врубівці.
- Загалом бойовики станом на 22 годину вечора влаштувати 50 обстрілів на Донбасі. З них 39 – із застосуванням забороненого озброєння.
- Крім трьох працівників дитсадка, які зазнали контузій, один військовий отримав поранення, а ще один – бойове травмування. Також внаслідок обстрілів постраждали ще двоє цивільних.