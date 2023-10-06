Нобелевскую премию мира получила Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира 2023 года. Ее отметили за борьбу против угнетения женщин в Иране и защиту прав человека.

6 октября Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира. Премию получила активистка Наргес Мохаммади.

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Кто такая Наргес Мохаммади Иранская правозащитница и вице-президент Центра защитников прав человека (DHRC), который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2022 году она была включена в список 100 женщин BBC.

В Нобелевском комитете отметили, что Мохаммади получила нобелевскую премию мира "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту прав человека и свободы для всех".

Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил к 31 году тюрьмы и 154 ударам кнутом. Мохаммади все еще находится в тюрьме,

– написали в пресс-службе Нобелевского комитета.

Главное из биографии Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади родилась в Иране 21 апреля 1972 года. Она училась в Международном университете Имама Хомейни, получила степень физики и стала профессиональным инженером. Во время своей университетской карьеры она писала статьи в поддержку прав женщин в студенческой газете, из-за чего ее арестовали на собрании политической студенческой группы.

Женщина продолжала работать журналисткой в нескольких реформистских газетах и опубликовала книгу политических эссе под названием "Реформы, стратегия и тактика".

В 2003 году она присоединилась к Центру "Защитники прав человека", который возглавляет лауреатом Нобелевской премии мира Ширином Эбади, а позже стала вице-президентом организации.

В 2011 году Мохаммади впервые приговорили к многолетнему заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям. Через два года, после освобождения под залог, Мохаммади ушла в кампанию против применения смертной казни. Поэтому в 2015 году ее снова арестовали. Однако в тюрьме она начала рассказывать о том, что в иранских тюрьмах применяют пытки и сексуальное насилие в отношении политических заключенных, особенно женщин.

Во время волны протестов в Иране в 2022 году она выражала поддержку демонстрантам и организовывала акции солидарности среди сокамерников, поэтому против нее ввели еще более строгие условия. Мохаммади запретили принимать звонки и принимать посетителей. Однако он продолжает передавать свои статьи контрабандой.