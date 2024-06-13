Как общаться с военными: психотерапевт дал важные советы, чего не надо делать

Военные, которые возвращаются с фронта, это люди с другой психологией и другим психологическим восприятием мира. Обязанность каждого гражданского украинца помочь адаптироваться к мирной жизни и выстроить правильную коммуникацию с теми, кто ценой собственной жизни боролся за независимость Украины.

В эфире 24 Канала профессор, ученый в области психиатрии и медицинской психологии Олег Чабан рассказал, как общаться и вести себя с военными, чтобы не нанести им дополнительных травм.

К теме Как говорить с детьми о людях с ампутированными конечностями: советы психолога

На чем должна базироваться коммуникация

Гражданские должны понимать, что с фронта возвращаются ребята с измененной психикой. Однако не надо считать, что тот, кто ощутил на себе жестокую реальность войны, стал психически больным, а диагноз посттравматический синдром маркер целого общества.

Нет, мы не нация сумасшедших, но то, что психология людей, которые побывали там, где жизнь была на волоске, и там, где тебя убивали, или ты убивал, чтобы защитить свою Родину, себя и своих детей, другая,

– отметил ученый в области психиатрии и медицинской психологии.

Люди, которые возвращаются с фронта действительно другие. Украинское общество только учится как правильно вести себя с защитниками и защитницами. Раньше такого опыта у нас не было.

Терпение и уважение – это тот фундамент, на котором гражданские должны построить здоровые и правильные отношения с военными, которые защищали и защищают нас от врага.

Военные не обязательно возвращаются очень правильными героями, которые заточены на чистоту. Они разные, иногда злые, агрессивные, заведенные, поэтому гражданские должны учиться быть терпеливыми к их пожеланиям этого мира, который разделился на черное и белое. Мы должны принять этих людей с пониманием,

– отметил Чабан.

Терпение к этим людям у нас должно быть колоссальное. Это люди с другой психологией, с другим психологическим восприятием этого мира. Терпение – это умение проявить толерантность, где-то прикусить даже правильные, но в поучительном тоне слова. В этом состоянии человек реагирует даже не на суть слов, а на интонацию.

Какую ошибку часто делают гражданские

Война еще долгое время будет продолжаться в наших головах и тех, кто держал оружие. Сейчас самое трудное – не нырнуть обратно в виртуальную войну.

Когда я даже провожу клинический разбор пациентов, в частности с постравматическим стрессом, от них невозможно оторвать взгляда и прервать их, потому что они были там, где никто из нас не был, они видели то, что никто из нас не чувствовал. Они на твоих глазах создают яркий фильм реальности, где у тебя глаза расширяются. Здесь наша ошибка,

– сказал профессор.

Дело в том, что гражданские должны перетянуть военных в зону мира, а не нырнуть в их войну, которая еще долгое время будет продолжаться в их головах.

Это очень сложно. На войне побратимы, все справедливо, есть враг и свой. Ты должен его изгнать, уничтожить. А в мирной жизни, что ты можешь предложить? Пресную жизнь и ямы на дороге,

– добавил ученый в области психиатрии и медицинской психологии.

Сейчас в Украине работает национальная программа сохранения ментального здоровья, которой занимается Елена Зеленская. Олег Чабан также причастен к этой программе.

Он проводит научные исследования, предлагает новые методы, но, по мнению профессора, подобные мероприятия необходимо проводить на самом низком уровне. Ведь все военные не соберутся в Киеве, Харькове, или Одессе. Они разъедутся по селам и городкам и многое зависит от того, что там им будут предлагать и какие условия создадут.

Что говорить военным

С нашими защитниками и защитницами не стоит говорить о войне, не нужно бередить старые раны, нырять и вытаскивать из них войну. Они и сами не хотят этого делать.

Иногда гражданские ярко демонстрируют свою благодарность, но этого тоже не стоит делать. Благодарность военным можно продемонстрировать очень легко, например, увидев даже незнакомого военного кивнуть ему головой.

"Недавно увидел растерянного человека в военной форме. Я просто подошел, спросил, он говорит, что ему негде переночевать. Я организовал хостел, человек переночевал и поехал себе дальше. Делайте простые вещи и не ждите благодарности. Они свое сделали на 100 лет вперед, чтобы мы благодарили", – добавил Чабан.

Обратите внимание, 7 советов для улучшения общения с родными, которые живут близко к зоне боевых действий.