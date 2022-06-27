Облегчение перевозчикам: что означает "транспортный безвиз" с ЕС и как это поможет украинцам

Уже 29 июня Украина должна подписать соглашение о "транспортном безвизе". Это не менее важно, чем обычный "безвиз" для украинцев.

Больше не нужно будет получать разрешения на перевозку в ЕС

Об этом 24 каналу рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он пояснил, что до подписания этого соглашения Украина могла осуществлять перевозку в любую страну только при наличии специального разрешения, выдаваемого этой страной для въезда на свою территорию. То есть так же, как граждане ездят за визами.

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Следует отметить, что с началом полномасштабной войны в Украине некоторые страны позволили нашим перевозчикам ездить без таких разрешений. Кто-то отменил их на 2 месяца, кто-то – на полгода, а кто-то – до конца 2022-го. Но в основном Украине все же нужно было иметь разрешения на перевозку.

По словам Найема, до этого у нас была критическая ситуация по некоторым направлениям. И с тем, что некоторые государства пошли Украине навстречу, она решилась.

А сейчас тот безвиз, который мы называем транспортным, позволит всем украинским перевозчикам ездить по всем странам Европейского Союза вообще без разрешений,

– объяснил Мустафа Найем.

Речь идет как о пересечении границы, так и о транзите. Поэтому это означает, что Украине ни в коем порядке не нужны разрешения для государств-членов ЕС. Они останутся только для тех стран, которые не находятся в Евросоюзе.

Подписание этого соглашения, во-первых, снимет огромное напряжение с самих перевозчиков. "Например, в прошлом году, начиная где-то с августа, у нас польское направление вообще остановилось, на румынском и чешском были большие проблемы. Сейчас мы понимаем, что таких проблем уже не будет", – рассказал замминистра.

Во-вторых, количество украинских перевозок выросло в несколько раз. Это означает, что уже в августе возникла бы еще большая проблема по всем направлениям, особенно по европейским.

Наибольший товаропоток из Украины идет именно в страны ЕС. До полномасштабной войны на их долю приходилось до 50%, а сейчас, по мнению Найема, этот процент станет еще больше. Он считает, что перевозки в Евросоюз будут львиной частью общего объема.

"Транспортный безвиз" не регулирует вопросы торговых квот, согласно которым каждая страна может ввозить только определенное количество товаров. Это юрисдикция других соглашений и договоренностей, прежде всего DCFTA или зоны свободной торговли. Однако, по информации Мустафы Найема, изменения относительно того, какими будут квоты для Украины, также планируются.

Я думаю, что это не будет проблемой и учитывая военное положение в Украине и то, что происходит с нашей экономикой, европейские страны пойдут на встречу и некоторые квоты будут пересмотрены,

– считает он.

Вместо этого "транспортный безвиз" будет касаться исключительно перевозок, и согласно ему украинские перевозчики смогут без разрешений ездить с любым товаром.

Мустафа Найем объяснил, что такое "транспортный безвиз" и почему это важно: смотрите видео