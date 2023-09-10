Зеленский отреагировал на российский удар по авто волонтеров возле города Часов Яр

Владимир Зеленский прокомментировал нападение российских окупантов на автомобиль, в котором находились иностранные волонтеры Road2Relief. Президент выразил соболезнования родным погибших и рассказал о судьбе раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по машине прямым попаданием из ПТРК. Это произошло в воскресенье, 10 сентября, вблизи города Часов Яр на Донетчине.

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Что известно о раненых волонтерах

Украинский лидер предположил, что может быть 2 жертвы. По его словам, точно подтверждена смерть одного иностранца в результате атаки российских оккупантов.

По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, предположительно тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным,

– сказал Зеленский.

Как сообщил глава государства, гражданина Германии Мавика Рубена и гражданина Швеции Йохана Матиаса отправили в Днепр. Там им предоставляется необходимая помощь в местных больницах.

Президент отметил, что эта атака россиян вновь "подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло". Зеленский поблагодарил каждого в мире, кто помогает Украине выстоять против российской агрессии. Он подчеркнул, что наша страна обязательно победит Россию.

Подробности нападения на волонтеров

Организация Road2Relief заявила, что россияне атаковали машину членов ее команды в 10 часов утра. Это произошло тогда, когда волонтеры выехали из Славянска в село Ивановское в направлении Бахмута. Оккупанты ударили по автомобилю в районе города Часов Яр. В транспорте находились четверо иностранцев.