Цинические обстрелы колонны в Запорожье: все, что известно о ракетном ударе

В пятницу, 30 сентября, Россия нанесла ракетный удар по Запорожью – обстреляла гуманитарную колонну, ехавшую на временно захваченные территории. Известно о 23 погибших и 28 раненых.

Все погибшие и раненые – мирные жители. 24 канал собрал все, что известно о трагедии в Запорожье по состоянию на данный момент.

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Россия совершила массированную атаку на Запорожье

Враг дважды атаковал город 30 сентября. Первые взрывы очевидцы слышали в 7:10 утра. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

Впоследствии, исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что российские оккупанты совершили утром две атаки, ударив по Запорожью повторно – атаковав колонну гражданских людей на окраине города.

Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать собственных родственников, отвезти помощь,

– сообщил Старух.

Александр Старух отметил, что на месте работают спасатели, медики, все службы.

Колонну из 34 автомобилей с гражданскими расстреляли

Впоследствии глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отметил, что сегодня из города готовили выезд 34 автомобиля с гражданскими.

На сегодняшний день, 30 сентября, планировался выезд 34 единиц автотранспорта с жителями Луганщины,

– отметил Гайдай.

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Отмечают, что россияне знали о готовящемся выезде жителей из Запорожья.

Местные насчитали около 19 – 20 взрывов. Враг намеренно нанес удар по гуманитарной колонне автомобилей.

Что известно о количестве жертв и пострадавших

В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. Все жертвы – гражданские.

В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки,

– написал Старух.

В то же время, отмечают, что информацию о пострадавших уточняют. Количество жертв может возрасти.

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: По состоянию на 11:30 количество жертв возросло. В Офисе генерального прокурора сообщили о. На месте работают следователи, начато уголовное производство.

Враг выпустил 16 ракет С-300

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия выпустила по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК "С-300".

Россияне продолжают уничтожение украинцев и нашей Запорожской земли. Продолжают террор. Продолжают убийства. Предварительно выпущено было 16 ракет с применением ЗРК "С-300",

– отметил Тимошенко.

Кроме места сосредоточения транспорта гуманитарной колонны, 4 ракетных удара были нанесены в район авторынка.

Замглавы ОП Тимошенко также опубликовал видео с места обстрела гражданской автоколонны на окраине Запорожья.

В Запорожье объявили День траура

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 1 октября в Запорожской области объявили Днем траура.

В связи с трагедией и с целью памяти погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области,

– сообщил Старух.

В последнее время войска России практически ежедневно, как сообщают запорожские власти, атакуют областной центр.