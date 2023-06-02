В Одессе в мусорнике нашли голову женщины: полиция задержала убийцу

В Одессе в мусорном контейнере нашли голову женщины. Как оказалось, накануне в квартире ее убил собственный сын.

Погибшей женщине – 60 лет. Убийство произошло 30 мая.

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В Одессе в мусорнике нашли голову женщины

В полицию поступило сообщение, что в мусорном контейнере нашли голову женщины. Позже правоохранители обнаружили и остальные части тела покойницы, разбросанные по другим мусорникам.

Как стало известно, во время ссоры 39-летний мужчина нанес матери множественные удары топором по голове, а когда та упала на пол, задушил ее.

Убедившись, что женщина умерла, злоумышленник в ванной расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пошел домой. На следующий день он вернулся, забрал свертки и разложил их по помойкам на одной из соседних улиц.



В Одессе в мусорнике нашли голову женщины / фото полиции



Расчлененную женщину нашли в мусорнике / фото полиции

Что грозит убийце

Мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Избрание меры пресечения 39-летний злоумышленник ожидает в изоляторе временного содержания. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

На Львовщине муж сжег жену

Напомним, что во Львовской области мужчину подозревают в жестоком убийстве своей жены. Он мог сжечь ее заживо.

Так, мужчина облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать. Позже он все поджег. Пожар произошел 20 мая около 9 часов утра.

В итоге пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали. Врачи прилагали немалые усилия, но от полученных травм она скончалась в реанимации.