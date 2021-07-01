Почему Россия боится и ненавидит НАТО

Страх и ненависть в Черном море или бессмысленные "опасные ситуации" российской авиации. Вот уже вторую неделю мы регулярно слышим о том, что российская авиация создает "опасные ситуации" с кораблями НАТО, находящимися в Черном море.

Так, если на прошлой неделе у всех был на слуху британский эсминец HMS Defender который, проходя территориальными водами встретился с агрессивным поведением кораблей береговой охраны ФСБ и ВКС РФ, то на этой неделе стало известно, что фрегат HNLMS Evertsen ВМС Голландии так же "запугивали" российские Су-30СМ.

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Разница лишь в том, что если в случае с HMS Defender устроили настоящий цирк с показушной стрельбой и, имитировав информационно некое бомбометание, в то время как российская авиация к британскому кораблю вылетела без боекомплекта, то к голландцу они вылетели, будучи вооруженными ракетами Х-31.

И хотя очевидно, что никакого бомбометания не было, а была лишь стрельба украдкой вслед уходящему за горизонт эсминцу, россияне продолжают культивировать этот фейк. В равной степени, как и продолжая реагировать на любой боевой корабль НАТО, который заходит в Чёрное море.

Но вот в том-то и дело, что практически все истеричные реакции России на корабли НАТО в присущей ее манере – поднять самолеты в воздух и начать проходить на lowpass над кораблем, это как конвульсия умирающего.

Ведь по факту, вся российская авиация в случае реального горячего конфликта в регионе против кораблей НАТО – бессмысленна. Современное оснащение боевых кораблей НАТО таково, что оно обеспечивает им полноценную противовоздушную обороны от малого и среднего, до большого радиуса действия.

Например, британский эсминец HMS Defender оснащен одной из лучших в мире РЛС с активной ЦАР S1850, способной обнаруживать объекты, в том числе малоразмерные и малозаметные, на расстоянии до 400 км, как в атмосфере, так и ближнем космосе. Причём одновременно данные РЛС способны отслеживать до 1000 целей. Уничтожение же этих объектов обеспечивают зенитные ракеты малого и среднего радиуса действия Aster 15, с дальностью поражения целей до 30 км, и ракеты Aster 30, с дальностью поражения цели до 120 км.

Что же до фрегата HNLMS Evertsen, то его ПВО вооружено зенитными ракетами RIM-162 ESSM, дальностью поражения целей до 50 км и ракетами RIM-66 /67 Standard, с дальностью поражения целей, в зависимости от модификации, от 160 км до 370 км.

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На сегодняшний день применение авиации в реальных боевых условиях против кораблей такого класса, мягко говоря, весьма самоубийственное занятие. Не говоря уже о бомбометании, которым вторую неделю так кичатся россияне, и которого не было. Тем более что для совершения бомбометания, особенно такими бомбами как ОФАБ-250 необходимо сближение с целью.

Если быть реалистом и сравнивать потенциал российской авиации и флота НАТО, особенно тех кораблей, которым эта самая авиация грозила и которых запугивала, то потенциала HMS Defender и HNLMS Evertsen вполне хватит, чтобы оставить оккупированный Крым без группировки ВКС РФ и еще останется десяток ЗУР про запас на ЮВО.

В реальном мире этим кораблям должны противостоять береговые противокорабельные ракетные комплексы. И они у России есть. Например, БПРК "Рубеж", который не так давно самовозгорелся во время транспортировки, или БПРК "Бал". Но когда БПРК берет цель, это не так эффектно выглядит на камеру, нежели когда Су-24М совершает lowpass, являя хорошим иностранным фотокамерам все дефекты своего старого фюзеляжа и устья окиси.

Но даже если и говорить про БПРК, то следует понимать, что если рассматривать, например, комплекс "Рубеж", то на его вооружении стоит ракеты П-15 "Термит", разработанные в 1960-х годах и против которых уже тогда была разработана ВМС США система эшелонированной обороны для боевых кораблей.

Фактически, вероятность поражения современного корабля НАТО класса фрегат или эсминец старой советской противокорабельной ракетой крайне низкая. Она, безусловно, есть, но куда выше вероятность, что этот самый БПРК поразит крылатая ракета, запущенная с одного из этих кораблей в ответ.

Еще одним фактором противостояния в реальных условиях кораблям НАТО является подводный флот и в этом качестве в Черном море выступают ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка". И эта, фактически, наиболее современная в составе ВМФ РФ ДЭПЛ и вправду может представлять собой реальную угрозу, если не учитывать один фактор – она, при всех попытках российской пропаганды создать миф о том, что очень тихая, на самом деле таковой не является.

Что в итоге?

Фактически, при наличии исходящей от ДЭПЛ "Варшавянка" угрозы, корабли НАТО об этом бы знали еще до того, как она смогла бы не то, что бы провести торпедирование, а приблизиться на расстояние, позволяющее его осуществить.

В итоге Россия боится.

Боится, прекрасно понимая, что не имеет никакого права на оккупированный в 2014 году Крым. Боится, осознавая, что каждый год приближает ее к потере этой территории и с каждым годом демонстрация международным сообществом отсутствия у России, какого-либо права на полуостров будет лишь нарастать.

Россия ненавидит. Ненавидит НАТО, которому на самом деле противопоставить ничего сокрушительного, кроме доставшегося по наследству от СССР ядерного оружия и металлолома, не сможет. Но ядерным оружием она не воспользуется, а металлоломом может только греметь и не более.

А потому, те "опасные ситуации", которые в Черном море создает российская авиация и флот, не имеют никакого другого смысла, кроме как информационного – для внутреннего потребления. И эту бессмысленность в Кремле прекрасно понимают, но отказываться от культивации фейка про "великую державу", пугающую и прогоняющую от "своих" границ неких врагов – не станут.

Хорошо заходит, или как говорил один деятель постсоветской поп-культуры – "пипл хавает!"