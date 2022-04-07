Оккупанты на Херсонщине отобрали у волонтеров лекарств на 7 тысяч долларов
Источник:фейсбук Ирины Салиховой
Херсон находится на грани гуманитарной катастрофы – из-за оккупации россиянами. Однако волонтерам не всегда удается доставить туда самое необходимое: так груз с большим количеством лекарства захватчики просто отобрали.
Об этом рассказала в соцсетях волонтер Ирина Салихова. Она отметила, что медикаменты везли в Херсон.
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Лекарств везли в Херсон на сумму 7 тысяч долларов
Лекарств было много, их стоимость достигала 7 тысяч долларов. Одну из машин волонтеров остановили на последнем блокпосте – уже на въезде в город. Российские военные выгрузили все из машины.
Оккупанты даже не постеснялись отобрать и медикаменты, хотя некоторые из них требовались больным, находящимся в реанимации.
Водитель жив. Подробностей нет – телефон у него тоже отобрали.
Нас это не остановит, но ненависть растет,
– написала Салихова.
В Донецкой области расстреляли машину с волонтерами
Отметим, что несколько дней назад российские военные расстреляли автомобиль волонтеров в Донецкой области. Данные о пострадавших и погибших были неизвестны. Именно поэтому в Донецкой ОВ очень призывали: не сообщать информацию о перемещении волонтеров, так как они могут стать мишенью.
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