Оккупанты на Херсонщине отобрали у волонтеров лекарств на 7 тысяч долларов

Херсон находится на грани гуманитарной катастрофы – из-за оккупации россиянами. Однако волонтерам не всегда удается доставить туда самое необходимое: так груз с большим количеством лекарства захватчики просто отобрали.

Об этом рассказала в соцсетях волонтер Ирина Салихова. Она отметила, что медикаменты везли в Херсон.

К теме Оккупанты готовят безумную провокацию в Херсоне, – военный эксперт

Лекарств везли в Херсон на сумму 7 тысяч долларов

Лекарств было много, их стоимость достигала 7 тысяч долларов. Одну из машин волонтеров остановили на последнем блокпосте – уже на въезде в город. Российские военные выгрузили все из машины.

Оккупанты даже не постеснялись отобрать и медикаменты, хотя некоторые из них требовались больным, находящимся в реанимации.

Водитель жив. Подробностей нет – телефон у него тоже отобрали.

Нас это не остановит, но ненависть растет,

– написала Салихова.

В Донецкой области расстреляли машину с волонтерами

Отметим, что несколько дней назад российские военные расстреляли автомобиль волонтеров в Донецкой области. Данные о пострадавших и погибших были неизвестны. Именно поэтому в Донецкой ОВ очень призывали: не сообщать информацию о перемещении волонтеров, так как они могут стать мишенью.

Смотрите в видео: оккупанты насильственно вывозят пациентов из Мариуполя.