Оккупанты обстреляли Харьковский университет Каразина
14 марта 2022 , 11:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Антона Геращенко
Российские убийцы продолжают атаковать Харьков. Они обстреляли один из старейших университетов Европы.
Об этом 14 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал фото с последствиями обстрелов.
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На фото видны выбитые окна.
Одно из помещений университета / Фото телеграм-канала Антона Геращенко
Университет атакуют не впервые
Ранее пострадал физико-технический факультет Харьковского университета имени Каразина в Пятихатках. В потолке остались следы от обстрелов. Серьезно пострадали аудитории факультета, спортзал и помещения лаборатории.
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