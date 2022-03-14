Оккупанты обстреляли Харьковский университет Каразина

Российские убийцы продолжают атаковать Харьков. Они обстреляли один из старейших университетов Европы.

Об этом 14 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал фото с последствиями обстрелов.

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На фото видны выбитые окна.

Харьковский университет после обстрелов / Фото телеграм-канала Антона Геращенко

Одно из помещений университета / Фото телеграм-канала Антона Геращенко

Университет атакуют не впервые

Ранее пострадал физико-технический факультет Харьковского университета имени Каразина в Пятихатках. В потолке остались следы от обстрелов. Серьезно пострадали аудитории факультета, спортзал и помещения лаборатории.

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