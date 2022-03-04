Как онкобольным людям получить медицинскую помощь во время войны

Военное состояние в результате нападения России осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Министерство информирует о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями. Там отметили, что заведения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

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Как получить помощь больным раком

Информацию о режиме работы заведения и перечне услуг, которые предоставляет заведение, можно получить по телефону у контактного лица заведения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Список больниц и номеров для телефонной связи по ссылке .

Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах: https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer .

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!