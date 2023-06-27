Освобождение от мобилизации через опеку: как признать недееспособность лица и стать его опекуном
Источник:Фокус
Во время военного положения и общей мобилизации в Украине мужчин от 18 до 60 лет могут призвать на службу в ряды ВСУ. Однако одним из оснований для освобождения от мобилизации может быть опека над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным.
Это определено 26 статьей Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Детальнее о признании человека недееспособным и об установлении опеки над ним рассказала адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская.
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Опека над недееспособным человеком и освобождение от мобилизации
Для освобождения от мобилизации из-за опеки над недееспособным человеком военнослужащий должен подать командиру соответствующий рапорт и документы, подтверждающие основания освобождения. Речь идет о решении суда о признании лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна, которое вступило в законную силу, то есть через 30 дней после его провозглашения.
Сроки рассмотрения рапорта, подаваемого на освобождение, не предусмотрены действующим законодательством, но на практике такой срок может составлять от 1 недели до 2 месяцев,
– рассказала Алла Цимановская.
При этом следует отметить, что во время действия военного положения военнослужащий должен являться в ТЦК и СП каждые 6 месяцев и предоставлять справку о том, что он действительно является опекуном, как было указано в соответствующем решении суда. Ее выдает орган опеки и попечительства.
Когда суд может признать человека недееспособным
Прежде всего отметим, что человеку назначают опекуна, если он лишен гражданской дееспособности в судовом порядке. То есть не может выступать участником гражданских отношений в полной мере и своими действиями приобретать гражданские права и обязанности.
Суд, согласно части 1 статьи 39 Гражданского кодекса Украины, может признать человека недееспособным, если он не способен осознавать значение своих действий и или управлять ими вследствие хронического, стойкого психического расстройства.
Для такого признания следует подать заявление в суд, в котором необходимо указать обстоятельства, свидетельствующие о хроническом, стойком психическом расстройстве. Само же заявление о признании человека недееспособным могут подать:
- члены его семьи и близкие родственники, независимо от их совместного проживания,
- орган опеки и попечительства,
- заведение по оказанию психиатрической помощи.
При этом заявление следует подать в суд по месту жительства лица, в отношении которого будет рассматриваться дело о недееспособности. Если же такой человек находится на лечении, то оно подается по месту нахождения психиатрического учреждения.
Что касается судебного процесса, то такие дела рассматриваются с участием заявителя и представителя органа опеки и попечительства. Вызов лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, решается в каждом случае судом с учетом состояния его здоровья. Кроме того, его участие в рассмотрении дела может проходить в режиме видеоконференции из психиатрического или иного лечебного учреждения.
Также суд может назначить экспертизу для определения фактической возможности такого человека явиться в суд или лично дать объяснения. Однако если к заявлению добавлено достаточное количество доказательств и подтверждающих документов, судья может и не вызвать этого человека.
На практике, если к заявлению добавлено достаточное количество доказательств и подтверждающих документов, судья может и не вызвать этого человека. Как адвокат, я рекомендую подготовить максимально полный комплект документов и приобщить их к заявлению о признании физического лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна,
– отметила Алла Цимановская.
Что нужно указать в заявлении и какие документы добавить
Адвокат отметила, что поскольку заявителем может быть член семьи или близкий родственник, то следует доказать родственную связь между будущим опекуном и недееспособным лицом, а также указать степень родства. Для этого к заявлению нужно добавить свидетельство о:
- рождении,
- браке,
- смерти, если ближайший родственник, который мог бы заботиться о недееспособном лице, уже умер.
В то же время опекунами не могут быть лица, которые:
- не достигли 18 лет,
- признаны недееспособными или ограниченно дееспособными,
- состоят на учете или лечатся в психоневрологических и наркологических учреждениях,
- ранее были опекунами или попечителями и по их вине опека или попечительство были прекращены,
- лишены родительских прав,
- интересы которых противоречат интересам лиц, подлежащих опеке или попечительству,
- осуждены за совершение тяжкого преступления.
Отметим, что суд устанавливает опеку над физическим лицом в случае признания его недееспособным и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства. Чтобы орган опеки и попечительства утвердил лицо, потенциально желающее быть опекуном, необходимо пройти определенную процедуру "отбора", а именно предоставить документы:
- справку о возможности по состоянию здоровья быть опекуном,
- справку об отсутствии судимости,
- характеристику с места работы,
- справку о доходах,
- согласие несовершеннолетних членов семьи о назначении опекуна,
- акт обследования условий проживания потенциального опекуна,
- документы, подтверждающие родство между потенциальным опекуном и подопечным,
- документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, где проживает потенциальный опекун.
Также, как отмечалось выше, в заявлении важно указать информацию и приобщить соответствующие документы о психическом расстройстве и состоянии подопечного. Такими документами могут быть:
- справка о состоянии здоровья,
- выписка из истории болезни,
- выписка из медицинской карты амбулаторного больного,
- справка по инвалидности, выданная медико-социальной экспертной комиссией,
- удостоверение получения пенсии,
- документы, подтверждающие пребывание на учете и стационарном лечении психиатрического учреждения.
Также следует описать состояние лица, в отношении которого рассматривается дело, указать примеры того, что такое лицо не может в полной мере осознавать значение своих действий и управлять ими, требует как медицинского надзора и лечения, так и постоянной посторонней помощи и контроля. Важно отметить сведения об отношениях между будущим опекуном и недееспособным лицом, особенно если имело место помощи и поддержки в прошлом,
– отметила Алла Цимановская.
Когда орган опеки и попечительства рассмотрит документы и обследует бытовые условия потенциального опекуна, он предоставит суду заключение, отвечает ли опекун всем необходимым требованиям.
Как ускорить судебно-психиатрическую экспертизу
Как отметила адвокат, для подтверждения недееспособности необходимо подтверждение судебно-психиатрического эксперта, поэтому иногда такие дела могут рассматриваться даже годами. Чтобы ускорить рассмотрение дела, она порекомендовала перед подачей заявления в суд обращаться в экспертные учреждения и самостоятельно проводить такую экспертизу в порядке статьи 106 ГПК Украины, ведь участник дела имеет право подать в суд заключение эксперта, составленное по его заказу.
Для этого следует обратиться в такие государственные специализированные учреждения:
- научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции Украины,
- научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений Минздрава,
- экспертные службы МВД, Минобороны, СБУ и ГНСУ.