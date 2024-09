Международное энергетическое агентство предупредило о "серьезном испытании" для украинцев зимой

Зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента начала российского вторжения. Текущая ситуация является одной из самых острых проблем энергетической безопасности в мире.

Об этом пишет The Guardian и TF1 Info со ссылкой на генерального директора Международного энергетического агентства (AIE) Фатиха Бироля.

Что будет с энергетикой зимой

Как предупреждают в АИЕ, энергосистема Украины, пережив две предыдущие зимы, столкнется с наибольшими вызовами, поскольку ситуация сейчас является одной из самых острых проблем энергетической безопасности в мире.

В то же время в агентстве обеспокоены ситуацией в Молдове, где в конце 2024 года запланировано прекращение транзита российского газа через Украину. Это создает большие риски для безопасности в сфере энергетики.

Отмечается, что в 2022 и 2023 годах "около половины генерирующих мощностей Украины было занято российскими войсками, уничтожено или повреждено, а примерно половина крупных сетевых подстанций была повреждена ракетами и беспилотниками".

Там предостерегают о "зияющем разрыве между доступным электроснабжением и пиковым спросом", ведь наше государство потеряло более двух третей своих мощностей по производству электроэнергии после российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

Поэтому в докладе обращаются к европейским государствам с призывом ускорить предоставление необходимых деталей и оборудования для восстановления пораженных объектов и советуют принять меры, чтобы обезопасить их от российских ударов.

К слову, в ООН прогнозируют, что зимой в Украине могут быть отключения электроэнергии по 18 часов в сутки. ММПЧУ сообщила, что в результате атак были повреждены или разрушены семь электростанций, а также пострадали 28 населенных пунктов.

Как ситуацию оценивают в Украине

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко на конференции United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects в очередной раз заявил, что враг разрушил около 9 гигаватт генерации – почти половину от объемов электроэнергии, генерировавшейся в Украине.

В конце августа была самая большая атака на украинскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Были применены различные виды ракет, "Шахедов" – всего 236 единиц,

– напомнил он.

Также Галущенко отметил, что во время атаки средства поражения России были сосредоточены на подстанциях, критических для передачи электроэнергии с атомных электростанций – основного источника электроснабжения.

"Эти нападения на подстанции имели очень большое влияние на безопасность, ведь из-за этого несколько атомных блоков были переведены в чрезвычайный режим прекращения работы", – добавил министр.