Пермского стрелка в реанимации охраняет десяток полицейских и ОМОН
Источник:телеграм-канал Baza
Пермский нападавший Тимур Бекмансуров был ранен, поэтому сейчас – в реанимации. Там он находится под серьезной охраной.
Стрелка в больнице охраняют 18 полицейских. Из них 5 силовиков находятся внутри, а 13 – по периметру больницы. Кроме того, рядом караулят 2 сотрудника ОМОНа.
Кстати Был спокойным, но всегда не любил людей – мать Пермского стрелка дала показания
"Кто-то может захотеть отомстить"
Все правоохранители вооружены табельным оружием. Еще 6 полицейских есть в резерве.
Стрелок продолжает находиться под охраной на случай, если кто-то захочет ему отомстить. При задержании младший лейтенант Калинин стрелял в Бекмансурова 8 раз.
Дома у стрелка нашли ружье и патроны
Накануне в квартире Бекмансурова провели обыск. Оперативники изъяли компьютеры, 21 патрон 12 калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты.
Ранее у парня изъяли ружье "Huglu Atrox Pump".
Что известно о стрельбе в Перми
- В Пермском университете 20 сентября Бекмансуров начал стрелять по людям.
- К сожалению, 6 человек погибли. Еще 24 – получили ранения.
- Студенты пытались спастись, поэтому выпрыгивали в окна или забаррикадировались в аудитории.
- Перед тем стрелок хвастался своими планами в сети. Он признался, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.
- Мать рассказала, что парень был спокойным, но людей не любил. Кроме того, он увлекался компьютерными играми, особенно военной тематикой.
- Бекмансуров собирался атаковать школу, в которой когда-то учился. Однако впоследствии передумал. Он заявил, что не хотел провести там последние минуты своей жизни.