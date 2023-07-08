На Пхукете пьяный россиянин спрыгнул с пагоды и разбился: эпическое видео падение

На Пхукете пьяный россиянин решил взобраться на пагоду. Очевидно, он планировал подумать там о жизни, поскольку просидел несколько часов. Однако приключение мужчины завершилось смертью.

Россиянин прыгнул на батут, но тот его не спас

Похоже, этот россиянин не слышал высказывания: "Напился – будь человеком". О его последнем приключение рассказали российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Инцидент произошел вечером 7 июля. 35-летний пьяный россиянин Кирилл вылез на самый известный буддийский храм на Пхукете – Ват Чалонг. Несколько часов спасатели и полицейские пытались уговорить его спуститься. Переговоры продолжались долго и без успешно, поэтому те решили подняться к россиянину вверх.

На видео с места происшествия видно, что между спасателями и россиянином возникла суматоха. Они силой пытались вытащить мужчину, однако тот сопротивлялся. На него даже пробовали забросить веревку, но ничего не вышло.

Во время этой суматохи мужчина спрыгнул с погоды, которая в высоту достигала 6-этажей. Внизу был батут, но он не выручил россиянина.

Россиянину предоставили сердечно-легочную реанимацию. Но в больнице Vachira Phuket, куда пострадавшего мужчину доставили со сломанной ногой, он скончался.



Батут россиянина не спас / Фото из российских телеграм-каналов

Момент падения россиянина с пагоды: видео

Как пишут СМИ, местные жители были разгневаны поступком россиянина, осквернившего святость знаменитого храма. После того как он сорвался вниз, полиции пришлось контролировать, чтобы толпа не набросилась на раненого.

Как россиянин падал с пагоды: видео

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