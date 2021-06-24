Подозреваются в двойном убийстве: в Черкасской области задержали экс-руководителя водоканала

В Черкасской области задержали бывшего руководителя "Водоканала" и предпринимателя. Подозревают, что он мог убить двух человек.

Правоохранители задержали 59-летнего жителя города Тальное Черкасской области. Предполагают, что он во время конфликта из-за собственной задолженности убил "валютчика".

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Тело человека нашли в канализации

Отметили, что одно тело нашли недавно, а после обыска в доме подозреваемого в канализационной яме обнаружили останки другого человека.

Полиция выяснила, что задержанный причастен к еще одному убийству. В конце сентября 2018 года злоумышленник, якобы тоже имея долг, убил 52-летнего мужчину, который также занимался обменом валют. Тело вродебы сбросил в выгребную яму своего дома.

По результатам обыска следователи обнаружили скелетированный труп. Родные мужчины, которого искали более 2 лет, опознали его.

Предприниматель признался

Так, предприниматель признался в убийстве. Теперь он находится под стражей в Звенигородском следственном изоляторе.

Продолжается досудебное расследование.