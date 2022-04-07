Пьяные русские военные изнасиловали студентку в белорусском Мозыре

Пьяные русские военные изнасиловали студентку в белорусском городе Мозырь Гомельского района. То есть россияне издеваются над людьми в Беларуси, пока Москва бьет с территории этой страны ракетами по Украине.

20-летняя девушка рассказала, что в Мозыре вечером возвращалась домой после встречи с друзьями. Тогда же проигнорировала "внимание" пьяных россиян, которые схватили девушку и затащили в авто.

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Пьяные российские военные изнасиловали белоруску

Они сказали, если я буду кричать – они убьют меня. Я не знала, куда они меня везут, ведь всю дорогу они меня держали за волосы головой вниз,

– плача, рассказала девушка.

На просьбу отпустить ее россияне ответили только, что "не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому".

Девушка говорит, что не может вспоминать, как россияне ее насиловали. Их было трое, там был автомат, они ехали в грузовике.

После этого россияне украли у нее деньги, серьги. Затем они выбросили девушку из автомобиля.

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По ночам девушка просыпается от ужасов, однако в полицию не сообщила. Она рассказала, что россияне видели ее студенческий билет и сказали, мол, если кому-нибудь пожалуется, то они ее найдут и убьют.

"А белорусы молчат, пока их нелегитимный, усатый таракан сдал страну в оккупацию россии для войны с Украиной. Позор", – говорится в сообщении в телеграме.

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