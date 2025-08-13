Очень жду того момента, когда основным общественным интересом в Украине будет игра по правилам, выполнение договоренностей и верховенство права.

Как отсутствие верховенства права влияет на экономическую ситуацию в Украине?

Какие страны успешные в мире? Те, где действуют законы. Где люди играют по правилам. Без этого успех в принципе невозможен. Сильные институты и верховенство право необходимое условие для динамичного развития. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Что называли инвесторы основной проблемой перед войной, почему не инвестировали в Украину? Верховенство права. Когда нет правил, ты не можешь рассчитать целесообразность инвестиций. Слишком большая неопределенность. И ты не инвестируешь.

А нет инвестиций – нет экономического роста. Все просто. Наша бедность – а мы до сих пор остаемся самой бедной страной в Европе – является результатом того, что мы не любим играть по правилам, не выполняем договоренности и не установили в стране верховенство права.

Это не только про прокуроров и СБУшников, которые кошмарят бизнес. В Украине в принципе не любят играть по правилам. Даже на бытовом уровне. Для этого надо просто увидеть, что происходит на дорогах страны. Причем каждый раз у каждого водителя есть очень веская причина, почему именно сейчас он имеет право нарушить правила. И если этот конкретный водитель может выиграть (а может, конечно, поехать в больницу или на кладбище), то все участники дорожного движения проиграют.

Так и в масштабе страны. Всегда можно объяснить себе, почему именно сейчас именно ты имеешь право нарушить правила. И ты даже можешь от этого выиграть, но все вместе проиграют.

Сколько украинцы будут бедными?

Какой еще один дополнительный побочный эффект? Отсутствие доверия. В украинском обществе очень низкий уровень доверия друг к другу. Но если нет практики выполнения договоренностей, то откуда же этому доверию взяться? А доверие очень важно в современном горизонтальном мире. Да и вертикальном также.

Даже стоимость денег для вас зависит от того, как сильно вам доверяют. Затраты на любую сделку невероятно возрастают, когда у тебя проблемы с доверием к контрпартнеру. Или сделка не заключается в принципе.

Если мы посмотрим на самые успешные страны в современном мире, то и они сами по себе могут привлекать деньги очень дешево. Доверие внутри общества там очень высокое. Сотрудничество внутри общества полностью зависит от того, насколько люди могут доверять друг другу. И не в моменты эмоционального пика, как было на Майдане или в начале полномасштабного вторжения, а в моменты рутинной жизни. Обычной обыденности.

Практика выполнения и невыполнения договоренностей не должна зависеть от того, нравятся нам те, с кем заключены договоренности, или нет. Не может быть такого, что "он ворует" или "он неприятный тип", и поэтому я нарушу свою договоренность с ним. Нет. Мы или идем на договоренность, или нет.

Если человек или компания нам не нравятся настолько, что мы не хотим выполнять договоренность с ними, то мы просто не идем на сделку. Не жмем конкретную руку. Если же мы пожали руку, то дальше мы должны выполнять взятые на себя обязательства. Это уже не о них – это уже о нас.

Всегда можно найти оправдание, почему ты не выполняешь договоренность. Всегда можно объяснить: "Он и так богат, мне эти деньги нужнее". Но так не работает. Так не будет доверия.

Пока в Украине не играют по правилам, мы будем бедны. Яркие, самобытные, гостеприимные, героические. И еще мы хорошо поем. Но бедные.

Поэтому основной общественный интерес для Украины – это научиться, наконец, играть по правилам.