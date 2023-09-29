Замучили российские военные: под Балаклеей полиция эксгумировала тело мужчины
Источник:Полиция Харьковской области
В поселке Савинцы полиция изъяла тело замученного россиянами мужчины. Его похоронили во время оккупации на центральном кладбище.
Свидетели рассказали, что на теле погибшего были огромные гематомы, синяки, а на руках – следы от веревок. Правоохранители открыли уголовное производство.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На месте захоронения работали следователи и криминалисты следственного управления Главного управления в Харьковской области.
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Мужчину замучили оккупанты
59-летний Юрий Кривич был бизнесменом и ярым поклонником Украины. Его родной брат Игорь рассказал, что это не понравилось некоторым местным.
У него был конфликт с местными жителями накануне, они угрожали, что он неправильно себя ведет, поскольку у него был свой бизнес, был конфликт по поводу того, кто владелец. Ему обещали, что приедут и разберутся относительно собственности, ну, разобрались,
– вспоминает мужчина.
Игорь Кривич сдерживал слезы, вспоминая, как узнал о смерти брата. Соседи сообщили, что 27 апреля прошлого года его забрали боевики квазиреспублики в Луганской области. Через сутки тело мужчины нашли во дворе.
Похоронили погибшего 2 мая 2022 года. Игорь согласился на эксгумацию брата, чтобы узнать истинную причину его смерти.
Житель поселка Радион Рогоза рассказал подробности со слов своей сестры. Она с близкими видела, как Юрия били военнослужащие и тот кричал от боли.
"Они только добежали до огорода и увидели, что Кривич уже лежал, возле него стоял тот, кто избивал его, у них там свой палач был", – рассказал Радион.
Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Харьковской области
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По словам старшего следователя по особо важным делам следственного управления полиции Харьковщины Анны Пономаренко, нет никаких сомнений в том, что именно российские военные совершили это преступление. Ведь события разворачивались во время оккупации и на это указывают свидетели.
"К тому времени в поселке городского типа Савинцы находились военные так называемой лднр и военные Российской Федерации, есть свидетельства, что его забирали военные. После того труп был найден уже с телесными повреждениями", – отметила Пономаренко.
По ее словам, в настоящее время за оперативным сопровождением Управления уголовного розыска продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к убийству Юрия Кривича. У харьковских следователей уже достаточно информации, вещественных доказательств, фотографий для идентификации военных преступников.