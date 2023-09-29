Замучили российские военные: под Балаклеей полиция эксгумировала тело мужчины

В поселке Савинцы полиция изъяла тело замученного россиянами мужчины. Его похоронили во время оккупации на центральном кладбище.

Свидетели рассказали, что на теле погибшего были огромные гематомы, синяки, а на руках – следы от веревок. Правоохранители открыли уголовное производство.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На месте захоронения работали следователи и криминалисты следственного управления Главного управления в Харьковской области.

Заметьте Насиловали беременных и детей на Киевщине: в Украине будут судить двух российских солдат

Мужчину замучили оккупанты

59-летний Юрий Кривич был бизнесменом и ярым поклонником Украины. Его родной брат Игорь рассказал, что это не понравилось некоторым местным.

У него был конфликт с местными жителями накануне, они угрожали, что он неправильно себя ведет, поскольку у него был свой бизнес, был конфликт по поводу того, кто владелец. Ему обещали, что приедут и разберутся относительно собственности, ну, разобрались,

– вспоминает мужчина.

Игорь Кривич сдерживал слезы, вспоминая, как узнал о смерти брата. Соседи сообщили, что 27 апреля прошлого года его забрали боевики квазиреспублики в Луганской области. Через сутки тело мужчины нашли во дворе.

Похоронили погибшего 2 мая 2022 года. Игорь согласился на эксгумацию брата, чтобы узнать истинную причину его смерти.

Житель поселка Радион Рогоза рассказал подробности со слов своей сестры. Она с близкими видела, как Юрия били военнослужащие и тот кричал от боли.

"Они только добежали до огорода и увидели, что Кривич уже лежал, возле него стоял тот, кто избивал его, у них там свой палач был", – рассказал Радион.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Харьковской области

Стоит прочесть Россияне на оккупированных территориях пытали украинцев до смерти: ООН собрала новые доказательства

По словам старшего следователя по особо важным делам следственного управления полиции Харьковщины Анны Пономаренко, нет никаких сомнений в том, что именно российские военные совершили это преступление. Ведь события разворачивались во время оккупации и на это указывают свидетели.

"К тому времени в поселке городского типа Савинцы находились военные так называемой лднр и военные Российской Федерации, есть свидетельства, что его забирали военные. После того труп был найден уже с телесными повреждениями", – отметила Пономаренко.

По ее словам, в настоящее время за оперативным сопровождением Управления уголовного розыска продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к убийству Юрия Кривича. У харьковских следователей уже достаточно информации, вещественных доказательств, фотографий для идентификации военных преступников.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.