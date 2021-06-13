Под Херсоном полицейский устроил стрельбу на трассе: есть пострадавшие

В Херсонской области между водителями вспыхнул конфликт, который завершился стрельбой. Пострадали 2 человека. По предварительной информации, стрелком оказался полицейский.

Инцидент произошел 12 июня около поселка Цукуры. А именно – на перекрестке автодорог Одесса – Мелитополь и Чаплинка – Новая Каховка.

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Полицейский выезжал со стороны села Цукуры и не предоставил преимущество другому авто. Это привело к аварийной ситуации, и он пытался убежать.

Впрочем, водитель другого авто догнал нарушителя. В ответ тот открыл огонь из травматического оружия. Одного из мужчин ранил в ногу, другого – в живот.

24 канал пытается получить комментарий об инциденте в полиции Херсонщины. Мы дополним эту новость, когда удастся пообщаться с правоохранителями.

Как пишут в сети, стрелком является Заец Павел. Он работает старшим инспектором УОАЗОР ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Во время стрельбы в авто находились дети

В машине пострадавших находились 3 детей – в возрасте 2, 5 и 16 лет. Они очень перепугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии после увиденного.

Рядом была их мать, жена одного из пострадавших. Она опубликовала видео с места происшествия и отметила, что младший ребенок пережил сильный психологический стресс.

Пострадавшие – в больнице, нарушителю "светит" тюрьма

На место происшествия прибыли полицейские, оперуполномоченные внутренней безопасности и следователи ГБР. Они приняли заявления о преступлении и провели следственные действия. Полицейскому грозит тюрьма.

Мужчин, в которых стрелял полицейский, госпитализировано, одного из них уже прооперировали. Как пострадавшие, так и сам полицейский были участниками АТО.