Под Житомиром мужчина целый год насиловал свою 12-летнюю дочь
11 октября 2021 , 17:29Читати новину українською
Источник:Житомирская областная прокуратура
На Житомирщине задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летней дочери. По данным следствия, горе-отец в течение года насиловал ребенка.
Сейчас правоохранители уже задержали мужчину. Его взяли под стражу без права внесения залога.
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На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог, во время разговора с которой ребенок рассказал о совершении над ним сексуального насилия,
– рассказали правоохранители.
Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую девочку, а также ее младшую сестренку. Временно они будут находиться в детском учреждении.
Горе-отцу грозит от 10 до 15 лет.
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- Жителя Мариуполя приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 10-летней девочки.
- Преступление осужденный совершил еще в 2019 году.
- Пострадавшая девочка шла в Компьютерную Академию.
- Угрожая ножом, злоумышленник заставил девочку идти вместе с ним.
- Свою вину злоумышленник не признал.