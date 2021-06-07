Подобранный на дороге попутчик жестоко убил водителя на Прикарпатье

На Прикарпатье от множественных ножевых ранений умер 36-летний мужчина. Правоохранители выяснили, что его убил попутчик, которого ранее подобрал сам погибший.

Ужасный инцидент произошел в городе Тлумач Ивано-Франковской области поздно вечером 6 июня.

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Детали трагедии

Полицейские смогли воспроизвести события благодаря видеорегистратору, который был в авто погибшего. Из видео можно понять, что водитель, двигаясь в направлении Тлумача на автомобиле, подобрал попутчика. Им оказался 53-летний мужчина.

По дороге между ними возник конфликт. Водитель остановил автомобиль и вышел с пассажиром на улицу, там же и продолжился спор. Как вдруг 53-летний пассажир нанес мужчине ножевое ранение в грудь и скрылся с места происшествия,

– сообщили в полиции.

Раненый мужчина пытался продолжить движение на автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет. Впоследствии его без сознания нашли прохожие. Водителя срочно госпитализировали в больницу, где медики боролись за его жизнь. Однако спасти мужчину не удалось.

Оперативные работники разыскали и задержали злоумышленника в течение нескольких часов. На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания, следователи проводят расследование. Его обвиняют по статье 115 об умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.