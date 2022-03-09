Подсолнечное масло в ЕС станет дефицитом через 4 – 6 недель из-за остановки экспорта из Украины

Страны ЕС уже через несколько недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла. Все из-за вынужденной остановки его экспорта из Украины из-за вторжения РФ.

Эксперты говорят, что эта ситуация вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств.

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Вторжение России закрыло украинские порты, остановив экспорт многих продуктов, в частности масла. На Украину приходится половина всех поставок масла, а перерабатывающие фабрики пока остановлены.

В торговой группе Европейского Союза отмечают, что эти объемы нельзя заменить за короткий срок. Обычно ЕС закупает у Украины около 200 тысяч масла в месяц — примерно от 35% до 45% от его потребностей, и запасов на местах хватит лишь на 4 – 6 недель.

По истечении этого периода, вероятно, отсутствие доступности сырого масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту. Это будет ощущаться на уровне потребителя,

– заявила брюссельская группа.

Добавим, что ориентировочные цены на пшеницу, которая является основной экспортной поставкой Украины, выросли за последнюю неделю на 40%.

Интересно, что компания Kernel Holding SA сообщила, что сотни ее сотрудников присоединились к ВСУ.

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