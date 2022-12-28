Изувеченное тело украинца нашли в Польше: первые детали жестокого преступления

В Польше нашли изувеченное тело мужчины, который, вероятно, является украинцем. Похоже, произошло жестокое убийство.

Тело мужчины обнаружили в одном из кварталов Мазовецкого воеводства. Оно было сильно изувечено множественными ножевыми ранениями на спине и груди.

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Что известно о жертве

На месте многие часы работали сотрудники криминальной милиции и следователи местной районной прокуратуры. Они никак не комментируют дело, но сказали, что это жестокое убийство.

Согласно информации СМИ, пострадавший несколько лет жил в Польше. Польские журналисты пишут, что по их данным жертвой является 55-летний мужчина, работавший на местном молочном кооперативе. Он снимал квартиру, где и нашли его тело.

Сейчас мы находимся на стадии назначения дат вскрытия. Будем надеяться, что это произойдет сегодня, а может, и завтра,

– сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

Пока что по делу никто не арестован.

В Польше украинка бросилась под автомобиль

В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.

Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. Мать, убитую горем, госпитализировали в больницу. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.