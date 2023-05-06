Польский пограничник реанимировал не дышащего младенца из Украины: это попало на видео

Польский пограничник спас жизнь младенцу из Украины. Инцидент произошел в пункте пропуска Устилуг-Зосин. Ребёнок перестал дышать, у мамы началась паника, а пограничник не растерялся и оказал помощь до приезда скорой.

События зафиксирована камерой наблюдения, а в польской Пограничной службе рассказали детали спасательной операции.

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Мальчик перестал дышать и стал синеть

Около полуночи 3 мая на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула.

Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат – офицер Надбужанского отдела пограничной службы, который осуществлял пропуск на въезд в Польшу, немедленно забрал ребенка от дрожавшей матери.

– говорится в сообщении Надбужанского отдела пограничной службы Польши.

Отмечают, что офицер положил ребенка животом на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После реанимационных мероприятий мальчик пришел в себя.

Пограничник спас не дышащего младенца: видео

Младенец привели в сознание к приезду скорой

При оказании первой медицинской помощи на место происшествия прибыл офицер с дефибриллятором и вызвали бригаду медиков. Уже через 15 минут приехала скорая помощь.

Медработники отвезли уже сознательного ребенка в больницу.