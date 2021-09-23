В Полтаве мужчина устроил стрельбу, похитил женщину и скрылся

На улице Симона Петлюры в Полтаве мужчина устроил стрельбу, напал на женщину, посадил ее в автомобиль и скрылся. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника в Кременчуге.

Инцидент произошел вблизи остановки общественного транспорта "ОЦЕВУМ" 23 сентября, примерно в 11:30.

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Детали похищения человека в Полтаве

Там неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из оружия. После чего якобы заставил женщину сесть в автомобиль и поехал с ней в неизвестном направлении. Издание "Полтавщина" пишет, что этому предшествовали ссора и попытка мужчины выхватить у женщины сумочку.

Очевидцы вызвали полицейских.



В Полтаве мужчина похитил с улицы женщину / Фото "Полтавщина"

Злоумышленника задержали

Машину, на которой 34-летний фигурант дела скрылся с места происшествия, задержали в Кременчуге. В салоне, кроме правонарушителя, находилась также 25-летняя женщина. Вероятно, именно ее он заставил сесть в машину в Полтаве.

Мужчина ранил прохожего

Также предварительно установили, что в результате выстрелов, совершенных злоумышленником, получил ранение 31-летний местный житель. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Решают вопрос об открытии уголовного дела по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном похищении человека. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Полиция задержала злоумышленника в Кременчуге / Фото Нацполиции