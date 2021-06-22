5 штрафов за поездку: в Умани водитель BMW под наркотиками на большой скорости убегал от полиции

В Умани патрульные задержали водителя BMW, который бежал от них на скорости более чем 200 километров в час. В конце он все-таки остановился, однако за одну поездку "собрал" 5 штрафов.
Инцидент произошел вечером 21 июня. В то время патрульные на дороге Киев – Одесса измеряли скорость движения автомобилей.
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У водителя BMW были признаки употребления наркотиков
Полицейские зафиксировали, что автомобиль BMW двигался со скоростью 204 километра в час. По требованию инспектора полиции водитель не остановился.
Тогда полицейские начали преследовать авто. Водитель BMW скорость не сбавил и пытался убежать. На проблесковые маячки и звуковую сирену с требованием остановиться он не реагировал. Его остановили на посту полиции возле Умани.
Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения,
– рассказали в полиции.
Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Также полицейские обнаружили у него сверток – вероятно с наркотиками. После этого полицейские вызвали на место следственную группу, чтобы установить обстоятельства происшествия.
У водителя автомобиля BMW изъяли пакет – вероятно это наркотики / Фото патрульной полиции
На водителя составили 5 штрафов
Патрульные составили 5 админматериалов:
- протокол за управление в состоянии опьянения – штраф 17 тысяч гривен;
- протокол за невыполнение водителями требований об остановке – штраф 153 гривны;
- постановление за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час – штраф 1 700 гривен;
- постановление за управление водителем авто, в отношении которого возбуждено ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины – штраф 8 500 гривен;
- протокол за нарушение, повлекшее создание аварийной обстановки – штраф 1 445 гривен.
Нарушение правил дорожного движения: последние новости
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