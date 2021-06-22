5 штрафов за поездку: в Умани водитель BMW под наркотиками на большой скорости убегал от полиции

В Умани патрульные задержали водителя BMW, который бежал от них на скорости более чем 200 километров в час. В конце он все-таки остановился, однако за одну поездку "собрал" 5 штрафов.

Инцидент произошел вечером 21 июня. В то время патрульные на дороге Киев – Одесса измеряли скорость движения автомобилей.

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У водителя BMW были признаки употребления наркотиков

Полицейские зафиксировали, что автомобиль BMW двигался со скоростью 204 километра в час. По требованию инспектора полиции водитель не остановился.

Тогда полицейские начали преследовать авто. Водитель BMW скорость не сбавил и пытался убежать. На проблесковые маячки и звуковую сирену с требованием остановиться он не реагировал. Его остановили на посту полиции возле Умани.

Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения,

– рассказали в полиции.

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Также полицейские обнаружили у него сверток – вероятно с наркотиками. После этого полицейские вызвали на место следственную группу, чтобы установить обстоятельства происшествия.



У водителя автомобиля BMW изъяли пакет – вероятно это наркотики / Фото патрульной полиции

На водителя составили 5 штрафов

Патрульные составили 5 админматериалов:

протокол за управление в состоянии опьянения – штраф 17 тысяч гривен;

протокол за невыполнение водителями требований об остановке – штраф 153 гривны;

постановление за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час – штраф 1 700 гривен;

постановление за управление водителем авто, в отношении которого возбуждено ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины – штраф 8 500 гривен;

протокол за нарушение, повлекшее создание аварийной обстановки – штраф 1 445 гривен.

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