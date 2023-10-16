Реформа ТЦК и не только: как вернуть украинских ветеранов в мирную жизнь

Первые ветераны полномасштабной русско-украинской войны возвращаются домой. У ветеранов возникает немало проблем, связанных с реабилитацией и возвращением в гражданскую жизнь. Помочь решить эти проблемы может общество и реформирование ТЦК и ВВК.

Журналисты пообщались с ветеранами и военными с разным опытом, историями и характером и рассказывают, какие проблемы возникают по возвращении с фронта и как мы – общество – можем помочь с ними справиться.

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"Армия – это не санаторий"

"После войны такое ощущение, что ты больше ничего не умеешь. Только воевать. А впоследствии приходит ощущение, что ты и этого не умеешь", – говорит айтишник компании SoftServe Иван Дурский. Иван провел на фронте полгода, из них четыре месяца – на "нуле". Был старшим стрелком, а потом пулеметчиком. После ранения глаза его уволили из ВСУ по состоянию здоровья, и он вернулся домой.

Кроме того, что на фронте утрачиваются навыки по предварительной гражданской работе, служба в ВСУ также отнимает здоровье, что влияет на работоспособность, говорит Иван Дурский.

Человеку, по меньшей мере, нужен стоматолог и семейный врач. Нужно сдать анализы и проверить здоровье, потому что на войне его не прибавляется. Казалось бы просто отдохнуть. Пусть работодатель даст оплачиваемый отпуск – неделю, две. Чтобы человек просто отоспался и побыл со своей семьей,

– считает он.

Иногда проблемы со здоровьем гораздо сложнее, и ответственен за них не только ветеран. Артем (имя изменено из соображений безопасности) – военный одной из десантно-штурмовых бригад, доброволец с 2014 года, психолог в гражданской жизни. Он говорит, что проблемы со здоровьем у военных возникают не только из-за специфики работы, но и из-за того, что так устроена система.

Во-первых, в ВСУ мобилизуют слишком много людей, которые по состоянию здоровья не способны выполнять нужную работу – это могут быть проблемы со зрением, с позвоночником, а может быть и алкоголизм. Это не только не помогает, но может угрожать жизни других.

Военные медики должны оказывать помощь здоровым военным, а не заниматься больными, набранными ТЦК. Проблема – в ТЦК. Армия – это не санаторий. Там должен быть здоровый хлоп, а не однорукий и слепой,

– говорит Артем.

Еще большие проблемы начинаются, когда военный получает ранение и нуждается в реабилитации, рассказывает Артем, который сам уже больше года пытается получить справку об обстоятельствах ранения – у него были искалечены обе ноги.

"Если командир подал рапорт, что ты получил ранение, то можешь попасть на лечение документы. Если не подал – а многие пытаются так делать – лечись за свой счет. Увечье, полученное на фронте, надо доказывать – каждое задействованное в процессе звено пытается срезать твои документы. Множество таких случаев", – рассказывает Артем.

Относительно реабилитации военных наибольшей проблемой, по его мнению, отсутствие соответствующего законодательства и пошагового плана реабилитации. В настоящее время военные получают 30-дневный реабилитационный отпуск, в госпиталы их должны направлять начмеды, часть из которых, опять же, по разным причинам этого не делает, говорит Артем. Более того – есть случаи, когда в документы военного не вписывают полученные на фронте контузии, часто нередки, потеря пальцев на руках или ногах и т.д.

"Если человек попал в госпиталь, это оплачивает государство. Если же нет – делай, что хочешь. Я занимался реабилитацией собратьев с 2018 года и до февраля 2022 года, пока снова не пошел в ВСУ. И у меня есть сотни примеров того, как военный аппарат "забивает" на все, и только благодаря собратьям, волонтерам удается буквально запихнуть человека на реабилитацию. Военные части своими служащими не занимаются, все держится на братстве", – рассказывает Артем.

Еще одна проблема – военных с ранениями или в сложном психологическом состоянии часто вместо госпиталей отправляют в казармы в частях, где они находятся с мобилизованными. Это демотивирует и плохо влияет на боевой дух.

Отсутствие четкой схемы реабилитации приводит к тому, что брошенные сами на себя военные вообще не имеют периода восстановления. Особенно, если речь идет о человеке из далекой деревни, где отсутствует профессиональная медицинская помощь, а есть хозяйка.

"Человек – обычный десантник с 2014 года, искалеченный, реабилитации не прошел, ему дают три месяца отпуска. Восстанавливайся, как хочешь. Что делает этот человек? Правильно, едет в село, потому что хочет побыть с детьми, потому что есть хозяйство, потому что нужны деньги – человек думает, как решить проблемы, а не о реабилитации. В общем, закона, плана – нет. Как восстанавливаться после контузии, какой должна быть реабилитация после плена – это нигде не прописано", – объясняет Артем.

Печальная психологическая помощь

Военных с фронта, нуждающихся в психологической реабилитации, рассказывает Артем, часто возвращают обратно в части, где нет ни психологов, ни психиатров, которые должны оказать помощь и направить на реабилитацию.

50% ветеранов в госпитале – суицидщики. И некоторые пробовали покончить с собой не один раз. Они нуждаются в помощи, но не хватает специалистов и профильных медикаментов. Психолог не имеет за свои деньги покупать снотворное пациенту, а так случается,

– говорит Артем.

В тылу также не хватает специалистов, которые могут оказывать помощь военным после увольнения из ВСУ.

"Ко мне каждый день направляют ребят, я общаюсь с ними, пока здесь. Люди часто попаяны наглухо. А психолог, не знающий, что такое война, не может им помочь", – говорит Артем.

С мнением Артема о психологах с военным опытом соглашается Влад, архитектор программного обеспечения компании SoftServe, проведший на фронте 9 месяцев.

Он рассказывает, что в компании проводили ряд психологических тренингов для бывших военных, но приглашенный специалист сам не имел военного опыта.

"Было так себе", – констатирует Влад. Можно прочесть много профессиональных книг, но если человек сам не пережил тех эмоций, то не сможет понять, что испытывает вернувшийся с фронта.

По крайней мере, один раз сходить на прием к психологу или психотерапевту по возвращении с фронта надо, считает Иван Дурский.

"Хотя бы для того чтобы услышать, что с тобой все нормально", – говорит он. Сам Иван нашел психолога, имевшего отношение к войне. Говорит, так ему было легче приспособиться к гражданской жизни и работе.

Это индивидуально. Есть люди, которые вернулись и будто никуда не уходили, просто уставшие и здоровье попортилось. А есть люди, с которыми нужно поработать, чтобы они могли разобраться в себе и определить, чего они хотят от жизни.

– говорит Иван Дурский.

Некоторые психологические навыки, добавляет он, нужны и окружению, в которое возвращается военный. По меньшей мере, для того, чтобы не задавать триггерные вопросы.

"Человек возвращается с места, где он работал исключительно на адреналине, где мозг и тело были заточены на выживание, чтобы из-за тебя не погибли твои собратья и чтобы был исполнен приказ. В гражданской среде такой необходимости вообще нет, но мозг все еще заточен на выживание", – объясняет он.

Вот перечень вопросов и тем, которые не советует затрагивать в разговоре с военными Иван Дурский:

Ты убивал? Сколько м**калей положил? Ты видел оторванные конечности? "Это табу. Если человек не хочет сам рассказать – никогда не спрашивайте".

Расскажи о войне. "Нет слов, чтобы рассказать о войне. Я могу рассказать во всех деталях, но это все равно не передаст того, что есть на самом деле".

Нужен ли тебе психолог? "В целом нормальный вопрос, но его должен задавать или побратим, или очень близкий человек. Сотрудники – нет. Это личное дело".

Как откосить от мобилизации? "Это нонсенс. Это оскорбляет военных".

Смотреть в корень

Все трое ветеранов сходятся в том, что многие проблемы военных на фронте и в тылу можно решить через реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Это краеугольный камень. Как и четкие правила ротации военных.

"Это надо просто снести и построить новую систему. Оставим ТЦК для того, чтобы люди могли получать удостоверения участника боевых действий, чтобы раненые или семьи погибших могли получать выплаты. Все. А для мобилизации сделаем отдельные рекрутинговые центры, как, например, это у США. Во Львове же примером является рекрутинговый центр третьей штурмовой бригады", – говорит Влад.

В рекрутинговом центре можно пообщаться с военными, узнать, какие есть вакансии, подходят ли они конкретному человеку, желающему служить, и все процессы происходят прозрачно, в отличие от нынешней практики.

Не должно быть так, как сейчас: ты попадаешь в армию – и дальше полный рандом,

– считает Влад.

Артём добавляет, что в ТЦК должны работать люди, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задания на фронте. Здоровые должны быть на войне, а больные – в тылу, заниматься бумажной и организационной работой.

Также в реформировании нуждается система военно-врачебных комиссий. ВВК должны работать независимо, говорит Влад, возможно, в частных клиниках, где есть возможность действительно хорошо обследовать человека.

"И если, например, у человека больная спина или плохое зрение, значит, он должен служить в штабе или в соответствующем подразделении, а не добивать свое здоровье бронежилетом в 20 килограммов", – добавляет он.

Самая большая боль каждого военного и их семей – это неопределенность срока службы в армии.

Президент говорит, что мы будем долго воевать. Хорошо. Тогда надо сказать людям, что год они в армии, дальше – ротация. Должны быть волны мобилизации, чтобы люди не служили бесконечно. Моим собратьям, которые были со мной с самого начала, говорят, что они будут служить до победы. А когда она наступит – через год или через пять – неизвестно. Так не должно быть,

– говорит Артем.

Это также демотивирует тех, кто еще не служил, ведь люди не хотят попадать на бессрочную службу без права выбора места службы по своим навыкам и способностям.

"Реабилитировать и адаптировать людей, пять лет отслуживших в армии, будет очень тяжело. Чем больше человек будет служить в армии и отрываться от своей профессии, тем труднее ему будет возвращаться. Поэтому нужно полностью деинсталлировать систему ТЦК и сделать новую. А еще, если нам нужно воевать долго, должны работать антикоррупционные органы", – заключает Артем.

Иван Дурский вместе с собратьями сейчас работает над созданием в Ивано-Франковске хабы для ветеранов, военных, их семей и семей погибших, а также для волонтеров.

В этом пространстве должны быть юристы для помощи с правовыми вопросами и конфликтами, возникающими в отношениях с государственным аппаратом, реабилитологи и психологи, помогающие вернуться к гражданской жизни. Также это будет место общения и поддержки друг друга.

Я хотел бы, чтобы в каждом городе было несколько таких пространств. Они защищают нас там, а мы должны помочь им по возвращении – это наша обязанность,

– говорит Иван Дурский.

Стратегическое планирование

Портал Work.ua провел исследование среди работодателей о том, готовы ли они к возвращению военных на работу. В исследовании говорилось о потребностях ветеранов и препятствиях при трудоустройстве. Результаты представили в августе на форуме "Независимые" от журнала Forbes.

Лишь четверть опрошенных работодателей отметили, что готовят программу по адаптации будущего ветерана к возвращению на рабочее место еще с момента его мобилизации. Еще 34% берутся за такую программу уже после возвращения работников.

Это связано с отсутствием опыта и нужных знаний, а также с финансовыми затратами, которые не каждый бизнес может взять на себя. Именно поэтому работодатели нуждаются в помощи от государства и общества. Пока программы адаптации для военных имеют преимущественно крупные компании и компании в области IТ.

Так, у компании SoftServe был предварительный план на случай полномасштабного вторжения России в Украину еще в 2021 году.

Компания сказала: кому нужен релокейт – поможем, кто хочет защищать страну в рядах ВСУ – год будем выплачивать зарплату в полном объеме. Также компания пообещала удержать место вплоть до возвращения человека с фронта. Свои обещания она выполнила,

– говорит Иван.

После его возвращения с фронта компания предоставила оплачиваемый отпуск и договорилась о возвращении на проект, где он работал раньше. Коллеги помогали восстановить нужные для работы навыки и сопровождали в процессе. Такое человеческое отношение убедило Ивана остаться в компании, а не искать другую работу.

"Дело не всегда в деньгах. В первую очередь речь идет об отношении. Здесь оно показало, что мое будущее – в этой компании", – говорит он.

Коллега Ивана по SoftServe Влад рассказывает, что в отделе, где он работал до ухода на фронт, после возвращения было мало работы. Так что ему предложили перейти в другой. Коллеги подстраховывали и помогали. Через три месяца Влад понял, что все же хочет вернуться к привлечению в компанию клиентов. Его безболезненно отпустили в другой отдел, где коллеги нашли подходящее место.

Если говорить о возвращении программистов, им нужна помощь для восстановления навыков. Нужен человек, который проведет программиста после армии новинками в разработке – ведь отрасль динамичная, постоянно все меняется,

– говорит Влад по своему опыту.

Работодатели, не имеющие собственных ресурсов для разработки программ по поддержке и адаптации ветеранов, могут в работе со своими работниками опираться на опыт крупных компаний, учитывая особенности своей работы. Рано или поздно ветераны будут на каждой работе.

Как государство помогает ветеранам с работой

В пакете возможностей для ветеранов от государства есть три направления – финансовая поддержка на старт или развитие бизнеса, обучение и смена профессии, обеспечение безбарьерности на рабочих местах.

Получить финансовую поддержку на свой бизнес ветераны могут по государственной программе "Собственное дело" или приняв участие в одной из конкурсных программ Украинского ветеранского фонда. Государственные программы предлагают поддержку от 250 тысяч до 1 миллиона гривен – в зависимости от количества созданных рабочих мест (в частности, для других ветеранов) и опыта предпринимательства.

Государственная служба занятости предлагает переобучение в 11 центрах профтехобразования по 95 рабочим специальностям. Кроме того, центры занятости предлагают 300 образовательных программ для повышения квалификации. Также государство предоставляет ваучеры стоимостью 27 тысяч гривен на обучение в сфере ИТ, строительства, транспорта, образования, медицины и т.д. (всего 123 профессии).

Ветераны, а также их дети имеют право на безвозмездное обучение в государственных учреждениях высшего образования и право на социальную стипендию в случае отсутствия академической.

Работодатели могут получить возмещение за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью – до 100,5 тысяч гривен для работника с первой группой инвалидности и до 67 тысяч гривен со второй группой.

"Государство само не сремонтируется"

Артем в разговоре жестко критикует не только ТЦК и ВВК, но и Министерство ветеранов. По его словам, при разработке института помощника ветерана чиновники отвергли большинство предложений самих военных. Кроме того, он сетует на сокращение финансирования ветеранских программ.

Проблема, говорит Артем, в том, что общество молча соглашается с таким отношением государства к ветеранам и к себе вместо взять на себя ответственность за решение вопросов в тылу.

Государство само не отремонтируется. Ветераны не наведут порядок. Они взяли ответственность на фронте. Общество должно взять на себя ответственность за ветерана, за тыл. Нужно отстаивать права. А еще – воспитывать детей и молодежь. Школьников нужно водить в госпитале в военные, привлекать молодежь к реабилитации – это будет помогать ветеранам держаться,

– говорит Артем.

Несмотря на все проблемы и всю боль, Артем просит не впадать в депрессию, ведь уныние – убивает, а выжить помогают вера и идея.

"На происходящее нужно смотреть спокойно. Старый мир умирает. Это рождение нового, и мы – в авангарде новых ценностей. Мы сами выбираем сторону медали. Нужно брать ответственность и делать все, что можем", – говорит Артем.