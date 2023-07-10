"Помощь для галочки никому не нужна": как благотворители поддерживают женщин во время войны

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину одной из самых уязвимых категорий стали женщины, которые самостоятельно воспитывают детей и вынуждены были покинуть родные дома в поисках безопасного места. Так, во Львове работает центр "Женские перспективы", где каждый пострадавший человек сможет получить помощь и поддержку.

На базе общественной организации был создан проект "Женщина для женщины". В его пределах своими историями делятся украинки, пережившие оккупацию, чьи родственники находятся в плену, онкобольные и многодетные мамы, которые потеряли работу и ищут способы прокормить свою семью.

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"Оккупанты похитили моего мужа и били его током"

Екатерине 31, она с мужем и сыном жила в городе Васильевка недалеко от Запорожья. У них была обычная спокойная жизнь, пара ждала еще одного ребенка, но война все изменила. Васильевка оказалась в оккупации еще в начале полномасштабного вторжения. Находясь на седьмом месяце беременности, женщина около двух месяцев скрывалась от обстрелов в подвале.

Однажды враги выбили дверь в наш дом и забрали с собой мужчину. Трех суток у меня не было никакой информации о нем. Я даже не знала, жив ли он. Далее удалось увидеть его в участке. Ему сломали челюсть и нос, его подвязывали за руки к потолку, били током. Так россияне хотели узнать информацию о других жителях города: военных, партизанах и богатых людях,

– рассказывает Екатерина.

Через пять дней пытку мужчину отпустили, семье удалось выехать из-под оккупации и поселиться в Запорожье. Муж Екатерины нуждается в лечении, а также не может работать из-за состояния здоровья. Екатерина родила второго ребенка и ухаживает за младенцем, сейчас единственный доход семьи – помощь от государства, поэтому женщина вынуждена просить о финансовой поддержке благотворителей.

А это история Виктории – многодетной матери из Купянска на Харьковщине. До полномасштабного вторжения они с четырьмя детьми жили в собственном доме. Женщина рассказывает, что к ним часто приходили российские военные с обысками, а при попытке скрыться из оккупации ее чуть не расстреляли.

Четыре раза мы с детьми пытались уехать. Однажды нас чуть не расстреляли. На русском блокпосте русские солдаты назвали нас изменниками и выстроили в лесополосе. А потом у них зазвонила рация, они отвлеклись и сказали нам убираться прочь. Так мы снова вернулись в оккупированный город,

– рассказала женщина.

Купянск был освобожден из-под оккупации в сентябре 2022 года. Виктория рассказывает, что часть ее знакомых пропали без вести, у нее дом было два "прилета", и он полностью разрушен. Виктория с четырьмя детьми сейчас обустраивает новую жизнь в Харькове, а ее отец остался в Купянске – его дом обстрелян, но полностью не разрушен.

Екатерина и Виктория рассказали свои истории в рамках проекта "Женщина для женщины", созданного ОО "Центр женские перспективы". Во время полномасштабного вторжения в некогда локальный львовский проект начали обращаться сотни украинок из разных регионов, которые оказались в тяжелых обстоятельствах и нуждаются в помощи.

Усилить голос женщин в беде

Проект "Женщина для женщины" создал ОО "Центр женские перспективы" три года назад во время пандемии коронавируса. Координатор проекта Ирина Юзик рассказала, что это была локальная львовская инициатива, которая помогала женщинам, преимущественно клиенткам организации, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, в частности, потеряв работу.

На сайте проекта, а также в социальных сетях начали рассказывать истории женщин, нуждавшихся в помощи, тем самым ища благотворителей для этого человека. Если у людей, которые прочли историю, возникало желание помочь, они писали об этом в комментариях или в частные сообщения, и им сбрасывали реквизиты или контакты конкретной женщины. Таким образом, благотворитель присылает средства не на счет организации, а на частную карточку определенного человека.

С началом полномасштабного вторжения ситуация поменялась. Если когда-то проект "Женщина для женщины" был сугубо локальным, то сейчас за помощью обращаются из разных уголков страны, а днем может поступать до 400 просьб. Поскольку большой запрос на помощь, то не все истории публикуют. Ирина Юзик объясняет: если бы публиковали каждую историю, у людей просто не было бы ресурса помочь.

Первый бум произошел в конце мая 2022 года – одновременно пришло около 400 заявок. Раньше мы публиковали 2 – 3 истории на неделю и продолжаем так делать, потому что иначе в этом не будет смысла. Если истории публиковать каждый день, то мы ничего не соберем. Соберем кому-то 500 гривен, кому-то 300… Помощь для галочки никому не нужна, она не поможет. Мы делаем интервал между историями, чтобы у людей было время их увидеть и прочитать,

– рассказала координатор проекта "Женщина для женщины" Ирина Юзик.

Когда инициатива поступает просьба о помощи, его анализируют, проверяют документы и другие факты на достоверность. Часть историй публикуют, другим женщинам пытаются помочь продуктами – ежемесячно в рамках инициативы женщинам в затруднении посылают адресную помощь, а это 100 продуктовых наборов. Однако, по словам Ирины Юзик, запросов на продуктовые наборы приходит в разы больше.

Приблизительно 70 – 80% женщин, которым посылают продуктовые наборы, живут на прифронтовых территориях: Донецкая, Херсонская, Харьковская, Запорожская область. В основном это одинокие женщины с детьми.

"Каждая история очень тяжелая, самые трагические публикуют на сайте. Например, если говорится о женщине, которая заболела раком и находится на прифронтовой территории, родственники умерли или уехали, и ей некому помочь. Была история, что на Харьковщине у женщины погибла вся семья, ракета попала в их дом. За день до этого она успела вывезти своих детей и детей своей сестры. У них был большой дом, а теперь она осталась налегке с несколькими детьми. Мы описываем такие тяжелые ситуации и просим помочь", – рассказывает менеджер ГО "Центр женские перспективы" Ирина Юзик.

Истории помощи

Недавно в проект "Женщина для женщины" обратилась переселенка Наталья. Она сбежала из приграничья Сумщины и переехала с детьми в Тернопольскую область. У женщины четверо детей: двойняшки дошкольного возраста и двое уже взрослых сыновей, которые ушли на фронт. Оба ее старших сына погибли.

Мы собрали ей немного денег, сверток с вещами для детей. Впоследствии она мне перезвонила и рассказала, что ей выплатили пособие из-за гибели одного сына. Женщина хотела помочь кому-то и попросила выбрать для нее нуждающуюся семью. У нас тогда была женщина из Волновахи, у которой семь детей и из-за боевых действий переехала в другую часть Донецкой области. Она боялась выезжать куда-нибудь дальше. У нее обнаружили рак шейки матки, потребовались средства на операцию. Я рассказала о ней Наталье – она оплатила ей операцию,

– вспоминает историю помощи Ирина Юзик.

Были также несколько случаев, когда к инициативе обращались компании, иностранцы или просто благотворители, которые, имея определенную сумму, хотели пожертвовать ее и просили подобрать людей, которым эти средства наиболее необходимы сейчас.

"В прошлом году у нас было такое, что живущий за границей айтишник перечислял по 3 тысячи гривен 27 женщинам ежемесячно. Мы составили списки и он через свою помощницу присылал им средства, так продолжалось четыре месяца. Также у нас сейчас длится отличная акция от благотворителей – они нидерландцы, но живут в Венгрии. Иностранец собрал своих друзей, и они решили в течение полугода помогать 50 женщинам. Ежемесячно эти женщины получают от их группы по 3 тысячи гривен", – поделилась Юзик.