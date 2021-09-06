Порезала вены и открыла газ: в Запорожье женщина хотела покончить с жизнью на глазах у ребенка

В Бердянске Запорожской области, женщина пыталась покончить с собой и едва не взорвала многоквартирный дом. Инцидент произошел 6 сентября в 3 часа утра.

36-летняя женщина порезала себе вены на руках и открыла газ на кухне своей квартиры. Произошло это в многоквартирном доме на улице Свободы в Бердянске.

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Через некоторое время в квартире таки прогремел взрыв. Он повредил окна и двери, но, к счастью, никто не пострадал. Шокирует то, что за действом наблюдал ее 6-летний сын.

Женщину направили в Бердянский психоневрологический диспансер, а мальчика после осмотра в местной больнице – в интернат,

– сообщили в пресс-службе полиции.

Улица Свободы, где прогремел взрыв: карта

Сейчас расследование инцидента продолжается. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 с дополнительной квалификацией "попытка самоубийства".

Заметим, что в конце августа в Днепре мать маленького ребенка совершила самоубийство. Женщина выпрыгнула из окна 5 этажа.