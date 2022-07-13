Потрошителем, который зверски убил девушку на Киевщине, является участник "Женитьба вслепую" и адвокат

Подозреваемым в расчленении любовницы является успешный адвокат. Также он принимал участие в шоу "Женитьба вслепую".

Соответствующую информацию о вероятном убийце движение установило, проанализировав разные источники. Оказалось, что вероятный преступник также был техническим кандидатом в Киевсовет и парламент.

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Известно имя преступника, который зверски мог убить любовницу

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов рассказывал, что успешный адвокат, участник ток-шоу о браке, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по мусорникам Обуховщины.

Небитов также добавил: "Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом узнали по брендовому платью. Это жуткая история смертельной любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевщины". По понятным причинам он не назвал имени подозреваемого.

После анализа различных источников, движение ЧЕСТНО обнаружило, что подозреваемый – Петр Бигун, кандидат на выборах в Верховную Раду в 2019 году и на выборах в Киевсовет в 2020-м,

– говорится в сообщении.



Петр Бигун рассказывал на шоу об отношениях

Ездил пьяный, баллотировался в Верховную Раду и был замешан в рейдерстве

На сайте движения ЧЕСТНО у Бигуна как у кандидата в депутаты есть страница, где описана информация о его политической и общественной деятельности. В частности, что он:

в 2020 году баллотировался в Киевский городской совет от партии "Правый сектор";

в 2019 году – в Верховную Раду как самовыдвиженец по 222 округам.

Также Бегуна связывают с рейдерством. Ведь, по данным издания "Наши деньги", в результате рейдерской атаки Бегун стал новым формальным владельцем ТРЦ Victoria Gardens во Львове. Однако из-за суда рейдерство остановили.

Будучи пьяным, он попал в аварию в 2016 году, однако наказание не понес. Хотя суд признал его виновным, но производство по делу закрыли по истечении срока наложения административного взыскания.

Более того, ранее Бигун работал в должности следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева. Родился он в россии в 1985 году.

Кратко о жутком убийстве, которое мог совершить Бегун

В начале июня на берегу водоема в селе Новые Безрадичи местные работники обнаружили дорожный чемодан с частями тела. Внутри были отрезаны женские конечности, а также фрагменты позвоночника.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что убийца вырвал любимой сердце и женские органы, а затем спрятал остатки в чемодане.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ирпене обнаружили внутренние органы человека, а также осколочную ручную гранату РГД-5.

По брендовому платью полиция установила личность убитой женщины. В настоящее время Бегун находится в СИЗО. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

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