Под Киевом загорелся пожар в доме, где было 6 детей: погибла маленькая девочка
Источник:Андрей Небитов
В Вышгородском районе Киевской области произошла трагедия. Во время пожара погибла 7-летняя девочка.
Смертельное событие произошло в селе Мусийки Иванковской общины. В частном доме произошел пожар.
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В доме находились 6 детей
В момент пожара в доме находился отец с шестью несовершеннолетними детьми. К сожалению, 7-летняя девочка умерла от отравления угарным газом.
В полиции сказали, что предварительно вероятной причиной пожара является неисправность электросети. На месте работают полиция и спасатели, чтобы провести дальнейшее расследование и помочь другим членам семьи.
Напомним, что недавно из-за российских обстрелов возник ряд пожаров в столице.
Что известно о пожарах в Киеве
Ночью 8 мая Киевскую область атаковали "Шахиды". Хотя силы ПВО сбили все вражеские БПЛА, из-за падения обломков в городе возникли пожары. В частности:
- В Шевченковском районе Киева в результате падения обломков на двухэтажное здание повредило газовую трубу высокого давления. Из-за этого возникло горение газового факела.
- В Святошинском районе обломки беспилотника повлекли загорание автомобиля. Также, по свидетельствам очевидцев, поврежден дом. В результате падения обломков 1 человек пострадал;
- Также обломки в Соломенском районе повредили резервуар с топливом, емкость которого 10 тонн. Это привело к утечке горючего, на место отправились спасатели. Пожар удалось избежать.