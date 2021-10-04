Как правильно и полезно худеть осенью

4 октября 2021 , 18:20
Ольга Усенко

Источник:

інстаграм Ольги Усенко

На улице холодает, а потому каждый чувствует на себе и своем похудении осень, ведь есть хочется больше, но для этого нужен и результат и комфорт. Что делать?

Питание меняется из сезона к сезону и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.

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Топ правил похудения осенью

  • Все приемы пищи (3 основных) делаем полноценные: белки + жиры + углеводы + клетчатка.
  • На перекус используем сухофрукты с орехами или шоколадом (более 80% какао) они больше дают насыщение и вкуснее под чашку кофе/чая.  
  • Заменяем свежие овощи на овощи термически обработанные, они лучше насыщают осенью.
  • Обращаем внимание на разнообразие рациона: чем больше вариантов гарниров вы используете, тем лучше будет насыщение.
  • Кофе с молоком –  не более 1 чашки в день.
  • Делаем упор на чай травяной лёгкий , если хочется пить, а вода не лезет.
  • Принимаем, что, скорее всего, будет чуть сильнее отечность в холодное время года.
  • Можно раздробить рацион на 5 приёмов пищи, если организм требует чаще еду.
  • Можно добавить лёгкий (второй) перекус, как 5 приём пищи.
Автор: Ольга Усенко