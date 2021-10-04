Как правильно и полезно худеть осенью

На улице холодает, а потому каждый чувствует на себе и своем похудении осень, ведь есть хочется больше, но для этого нужен и результат и комфорт. Что делать?

Питание меняется из сезона к сезону и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.

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