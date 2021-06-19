Продажа фильмов оккупанту: почему дубляж на украинском языке хотят отсрочить

В Киеве проходят съемки нового украинского фильма "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича. Лента будет рассказывать о двух братьях, которые отправляются искать своего отца.

Фильм снимают на украинском языке с использованием суржика. Один из исполнителей главной роли Амиль Насиров признался, что и сам любит просматривать ленты на украинском языке.

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"Я очень люблю смотреть фильмы на украинском языке. Особенно старые фильмы. Это как минутка ностальгии, когда я в детстве смотрел фильмы по телевизору", – сказал Амиль Насиров.

Продюсером ленты является Владимир Яценко. Ранее он работал с такими фильмами как "Дикое поле" и "Атлантида". Обе ленты также озвучены на украинском, ведь зритель уже доказал, что контент на украинском языке ему интересен. Например, "Мои мысли тихие" стал прибыльным украиноязычным фильмом.

"Что касается индустрии, я считаю это очень большим достоянием, что вообще индустрия переходит на украинский язык, и это имеет очень большое влияние на общество, я имею в виду положительное влияние. Считаю, что это очень большое достижение, его нельзя сейчас отдавать назад", – сказал Владимир Яценко.

Положение относительно дубляжа хотят отсрочить

Впрочем, не все производители контента хотят снимать украиноязычный продукт. В основном кино и сериалы в Украине снимают на русском, чтобы потом продавать их оккупантами.

В июле 2021 года должна вступить в силу одна из статей закона, обязывающая производителей делать украинский дубляж. И поэтому в Верховной Раде хотят отсрочить это положение на неизвестный срок.

Дубляж фильмов на украинский хотят отсрочить: смотрите видео 24 канала

"Я так понимаю, что это просто игра некоторых медиахолдингов, которые имеют свои собственные кинопродукты, которые могут быть востребованными на рынке в других странах, соседних странах. И при этом они не хотят заниматься дублированием украинских лент", – сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Обратите внимание Две трети сериалов на украинских каналах показывают на русском, – Креминь

Инициаторы отсрочки, нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев сказали, что делают это только для того, чтобы спасти кино и телепроизводителей. Вроде эти индустрии настолько пострадали от пандемии коронавируса, что не могут себе сейчас позволить дополнительные расходы. Впрочем, в развлекательной индустрии было 2 года времени, чтобы полностью перейти на украинский язык.

Кино хотят продавать стране-оккупанту – России

Соавтор закона о языке Ирина Подоляк отметила, что съемки фильмов и сериалов во время карантина не прекращались. Поэтому она не понимает, почему для этой сферы должны быть такие уступки.



В индустрии было 2 года, чтобы подготовиться к закону / Фото 24 канала

Также, по ее мнению, законопроект об отсрочке дубляжа на украинском – это следствие работы телевизионного лобби, которое производит продукт на русском языке, чтобы продавать его и на украинском рынке, и стране-оккупанту.

Телевизионщики хотят производить свой продукт, контент на русском языке, так как они могут его одновременно продавать и в Украине, и в России. В Украине – 30 – 38 миллионов, в России – 180 миллионов,

– пояснила Ирина Подоляк.

Она добавила, что соответствующий рынок является удобным и выгодным для телевизионщиков. Сейчас законопроект об отсрочке дубляжа на украинский еще не приняли. Его должны рассмотреть в профильном комитете. Если депутаты не успеют этого сделать до 16 июля, все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны демонстрироваться на украинском языке. Иначе штраф, но лишь с 2022 года.