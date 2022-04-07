Продолжают находить замученных врагами людей, – в ОВА рассказали о ситуации на Сумщине

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в селе Боромля в Ахтырском районе находят тела граждан Украины. Они замучены врагом.

Глава ОВА также сообщил, что личность замученного мужчины установить не удалось. Об этом чиновник написал в телеграме 6 апреля.

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Дмитрий Живицкий объяснил, что в Боромле электричество восстановили, без света только один дом на 5 квартир.

На территории общины продолжают находить замученных врагами людей. У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны. В настоящее время личность погибшего не установлено,

– сообщил глава ОВА.

Случаем занимается прокуратура. Местные власти сообщили, что пока людям нужно быть очень осторожными.

Кроме того, ситуация меняется в зависимости от района. В частности в:

Ахтырскому – самый пострадавший район, поэтому там много работы. В частности, в самой Ахтырке разбирают мусор и завалы, восстанавливают сети, потому что там без водоснабжения до сих пор 25 домов. В Тростянке запустили работу нескольких водозаборов, работают электрики, возобновила работу городская больница, на "шоколадной фабрике" продолжают расчищать территорию, в том числе от минирований;

– самый пострадавший район, поэтому там много работы. В частности, в самой Ахтырке разбирают мусор и завалы, восстанавливают сети, потому что там без водоснабжения до сих пор 25 домов. В Тростянке запустили работу нескольких водозаборов, работают электрики, возобновила работу городская больница, на "шоколадной фабрике" продолжают расчищать территорию, в том числе от минирований; Сумском – восстанавливают автобусное сообщение, в Сумах – продлили время движения транспорта (будут курсировать с 7 до 18 часов), студенты вернулись к дистанционному обучению;

– восстанавливают автобусное сообщение, в Сумах – продлили время движения транспорта (будут курсировать с 7 до 18 часов), студенты вернулись к дистанционному обучению; Роменском – восстанавливают автобусные маршруты, уничтожили 27 штук кассетных элементов ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любое время. Людям напомнили – нельзя трогать незнакомые предметы или подходить к вражеской заброшенной технике или местам стоянок;

– восстанавливают автобусные маршруты, уничтожили 27 штук кассетных элементов ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любое время. Людям напомнили – нельзя трогать незнакомые предметы или подходить к вражеской заброшенной технике или местам стоянок; Конотопском – восстанавливают автобусное сообщение, в Слободе обнаружили и обезвредили деформированную авиабомбу ФАБ-500ШР, которая не взорвалась. В Конотопе спишут долги людей в марте за водоснабжение и содержание придомовых территорий, также рассматривают вопросы оплаты за отопление.

К сожалению, 5 апреля возле Конотопа на Сумщине обнаружили 3 замученных мирных жителей.

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