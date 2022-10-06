Почему пропагандисты начали критиковать военное руководство из-за поражений: ответ психолога

После громкого поражения оккупантов в Лимане, российские пропагандисты начали позволять себе критиковать высшее военное руководство России. В эфирах чаще говорят о поражениях на фронте, провале мобилизации и потерях захваченных территорий. Психолог объяснил, почему пропагандисты это делают.

Об этом 24 каналу сказал психолог Валентин Ким. Он отметил, что отличие России от Советского Союза состоит в том, что сейчас среди пропагандистов существует конкуренция.

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Почему пропагандисты критикуют военное руководство

Психолог согласился, что Кремль "задает повестку дня" и не все позволяет говорить или публиковать, но сейчас власть растеряна.

Эта растерянность передается всем остальным – каскадом с уровня на уровень. И среди пропагандистов начинается восстанавливаться рефлекс "что случилось?". Они начинают искать новую линию поведения. Потому что если кто-то из них проявит осведомленность или хватку и сварит того, кого нужно, то на этом можно выиграть,

– объяснил Ким.

По его словам, пропагандисты конкурируют друг с другом, более того – они сейчас пытаются отыскать ту "жилу", за которую снова можно ухватиться, и понять, что кто "выплывет" в этой войне башни Кремля, а кто "утонет".

"Они пытаются критиковать (военное руководство – 24 канал), потому что в обществе зреет непонимание того, почему российские военные уже 7 месяцев не могут захватить Киев, почему "сыпется" фронт, почему оккупанты делают "жесты доброй воли", – сказал он.

Ким объяснил, почему пропагандисты критикуют военное руководство: видео



Психолог отметил, что у пропагандистов сейчас происходит активный процесс поиска новых смыслов и новой точки опоры, благодаря которой можно двигать по той "земле", которой они владеют, иначе – для них это закончится плохо.

Как пропагандисты могут "выкрутиться"

Валентин Ким сказал, что теперь пропагандистам нужно повышать величие неприятеля.

Если ты проигрываешь, особенно когда представляешь себя величайшим государством, то должен это сделать какому-то абсолютному и непобедимому врагу. И у россиян, как постоянно говорят пропагандисты, этот враг только один – США, Запад или НАТО.

– подчеркнул он.

По мнению психолога, пропагандисты периодически используют такие месседжи, но в последнее время они отвлеклись от этого.

"Вместо того чтобы повышать рейтинги врага, а благодаря этому на его фоне не выглядеть так неудачно, пропагандисты начинают искать крайнего. А это свидетельство растерянности. Потому что если бы Кремль давал им четкие советы, то они бы и дальше рассказывали, что "воюют со всем миром" и "на войне есть войска НАТО", – добавил он.

К слову, эксперты подчеркивают, что с объявлением мобилизации "посыпалась" российская пропаганда. В обществе заметна резкая смена социологической картинки, настроений общества, очень выросла тревога. Они теперь поняли, что война не в телевизоре, теперь война может прийти в каждый дом.